El Ayuntamiento de Granada inicia el Plan Anual Asfáltico con 464.000 euros para mejorar el pavimento de 17 calles

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha comunicado que comenzará este mes de noviembre los trabajos del Plan Anual Asfáltico 2026, con una inversión de 463.973,67 euros para renovar el pavimento de 17 calles y tramos de los ocho distritos de la ciudad. La actuación, impulsada por el área de Mantenimiento, contempla el extendido de 2.064,24 toneladas de aglomerado asfáltico para mejorar el estado de las calzadas y reforzar la seguridad vial. Además, se destinará otros tres millones de euros al Plan Asfáltico para reforzar la renovación del firme en la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, esta inversión se distribuye en dos partidas de 1,5 millones de euros, correspondientes a los presupuestos de 2026 y 2027, y permitirá acometer nuevas actuaciones a partir de principios del próximo año.

Las primeras intervenciones ya están planificadas y contemplan el asfaltado de otras 23 vías, priorizadas a partir de las demandas vecinales trasladadas a través de las Juntas Municipales de Distrito y de los presidentes de las asociaciones de vecinos.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que a los trabajos de asfaltado que se realiza cada año desde el área de Mantenimiento "vamos a sumar una inversión extraordinaria de tres millones de euros para mejorar nuestras calles".

"Gracias a la mejora de las cuentas municipales hemos podido impulsar una operación de crédito que nos permite reforzar este contrato, por primera vez en la última década, y acometer actuaciones de mayor envergadura en distintos barrios de Granada", ha expresado la primera edil.

En este sentido, Carazo ha señalado que "ya tenemos planificada la renovación del firme de otras 23 grandes vías y seguiremos ampliando las actuaciones con los 1,5 millones de euros contemplados en el borrador del presupuesto de 2027".

Según ha explicado Carazo, para seleccionar estas intervenciones hemos tenido muy presentes las peticiones que trasladan los vecinos a través de las Juntas Municipales de Distrito y de los presidentes de las asociaciones vecinales, porque "queremos atender las necesidades reales de cada barrio y mejorar la seguridad y las condiciones de circulación en nuestras calles".

Los trabajos del Plan Anual Asfáltico combinarán actuaciones diurnas y nocturnas entre el 8 y el 25 de noviembre en los distritos de Albaicín, Beiro, Centro, Chana, Genil, Norte, Ronda y Zaidín.

El asfaltado comenzará en la plaza del Humilladero y finalizará, según la planificación prevista, en la calle Asturias. En la plaza del Humilladero, el fresado se realizará el domingo 8 de noviembre, de 15,00 a 22.00 horas, y el asfaltado durante la noche, hasta las 7,00 horas del lunes. La señalización horizontal se repondrá las tardes del 9 y 10 de noviembre.

Los trabajos continuarán el lunes 9 en la primera mitad de la calle Ovidio, hasta Jimena, y el martes 10 en el resto de esta vía y en la intersección de la avenida Federico García Lorca con la calle Torres. Ambos días, el fresado comenzará a las 19,00 horas y el asfaltado se realizará entre las 22,00 y las 7,00 horas.

A partir del jueves 12 de noviembre, los trabajos continuarán en horario diurno. Ese día se fresará y asfaltará la avenida del Conocimiento y se realizará el fresado de las calles Escritor Antonio Porcel, Isabel Barreto, Escritor Gabriel Ruiz y Camino de los Abencerrajes, entre Isabel Barreto y Carmen de Burgos.

Estas cuatro últimas vías se asfaltarán el viernes 13 y la señalización horizontal se repondrá el lunes 16. El viernes 13 también se fresarán la barriada del Pilar, en El Fargue, y dos tramos de la plaza Pintor Isidoro Marín, que se asfaltarán el lunes 16 y cuya señalización se repondrá el martes 17.

Ese mismo lunes comenzará el fresado de la calle Periodista Rafael Gago Palomo, en la Chana, que se asfaltará el martes 17, con la reposición de la señalización horizontal prevista para el miércoles 18.

Entre el 17 y el 19 de noviembre se actuará en la calle Doctor Alejandro Otero, en el distrito Ronda, entre Arabial y Eudoxia Piriz. El fresado se realizará los días 17 y 18, el asfaltado los días 18 y 19 y la señalización horizontal se repondrá los días 19 y 20.

El jueves 19 también comenzará el fresado de la calle Ismail, en Beiro, entre Arzobispo Pedro de Castro y Gobernador Pedro Temboury, que se asfaltará el viernes 20, con la reposición de la señalización prevista para el lunes 23.

La última parte del calendario comenzará el viernes 20 con el fresado de las calles Alisos y Rosaleda, en el distrito Genil, que se asfaltarán el lunes 23 y cuya señalización se repondrá el martes 24.

Ese mismo lunes se fresará la calle Periodista Aureliano del Castillo Beltrán, en el distrito Norte, que se asfaltará el martes 24 y se señalizará el miércoles 25.

Finalmente, el asfaltado concluirá, según la planificación prevista, en la calle Asturias, en el Zaidín, donde el fresado se realizará el martes 24, el asfaltado el miércoles 25 y la señalización horizontal se repondrá el jueves 26.

Los trabajos podrán ocasionar cortes puntuales de tráfico y restricciones de aparcamiento, que se coordinarán con la Policía Local y Movilidad. El calendario estará sujeto a las condiciones meteorológicas y a las necesidades de las obras.

El Plan Anual Asfáltico 2026 utilizará mezclas sostenibles MASAI (Materiales Asfálticos Sostenibles, Automatizados e Inteligentes), desarrolladas por la Universidad de Granada, que incorporan caucho, modificadores de betún y hasta un 20 % de material reciclado.

Su uso permitirá evitar el vertido de 740,92 toneladas de material de fresado y reducir el consumo de materias primas. Estas mezclas se fabrican a 140 grados, frente a los 180 de las convencionales, lo que permite ahorrar energía y reducir hasta un 25 % las emisiones contaminantes.

Esta tecnología recibió el Premio a las Mejores Prácticas Ambientales 2021 de la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma).