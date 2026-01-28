Ayuntamiento de Granada licita la remodelación de las calles Martín Lagos y Afán de Ribera para ganar espacio peatonal

Remodelación integral del entorno de la calle Doctor Martín Lagos y Afán de Ribera, en Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha iniciado la licitación de la remodelación integral del entorno de la calle Doctor Martín Lagos y Afán de Ribera, una intervención que permitirá modernizar estas vías y transformar por completo el espacio público para hacerlo "más accesible, seguro y cómodo" para la ciudadanía.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la actuación mejorará la movilidad diaria de residentes y comercios, incrementará la seguridad vial y peatonal y ofrecerá "un entorno más amable y accesible" para todos los usuarios del barrio. La actuación se enmarca en el Plan de Obras Municipales 2024-2027, un programa municipal que destina cerca de 40 millones de euros para impulsar más de 60 actuaciones de mejora urbana en todos los barrios de la ciudad, y cuenta en este caso con un presupuesto de 367.939,47 euros y un plazo de ejecución previsto de cinco meses.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado que "seguimos recuperando espacio para el peatón con calles más accesibles, seguras y pensadas para las personas, dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos y vecinas del barrio", destacando que el objetivo municipal es avanzar barrio a barrio en la modernización de los espacios públicos.

El proyecto contempla la remodelación integral de la calle Doctor Martín Lagos, donde se ampliarán acerados, se reordenará la calzada y se mejorará la seguridad vial mediante nuevos pavimentos más resistentes y antideslizantes.

Además, se incorporará una banda específica de aparcamiento en línea con zonas destinadas a motocicletas, lo que permitirá ordenar el estacionamiento, evitar la ocupación de las aceras y liberar espacio para los peatones.

Asimismo, las obras incluyen la rehabilitación de la calle Tejeiro en el tramo comprendido entre calle Frailes y su encuentro con Luis Braille, que adoptará la misma imagen urbana y los mismos criterios de pavimentación y diseño que el resto de la calle, recientemente renovada, dando continuidad a las actuaciones ejecutadas en los últimos meses y completando la transformación integral del entorno.

En este ámbito también se soterrarán canalizaciones para facilitar futuras mejoras de los servicios urbanos y una mejor integración estética del espacio público.

En Afán de Ribera, la intervención se centrará especialmente en su tramo final, en la conexión con Tejeiro y Martín Lagos, donde se creará una plataforma única a cota peatonal, eliminando bordillos y barreras arquitectónicas y priorizando el tránsito a pie frente al vehículo.

Esta nueva configuración permitirá , según ha explicado la Administración local, ganar superficie para el peatón y mejorar la seguridad en un punto estrecho donde hasta ahora vehículos y viandantes compartían espacio con aceras muy reducidas, facilitando el paso de personas con movilidad reducida, carritos infantiles o de la compra.

Paralelamente, se renovarán íntegramente las redes de abastecimiento, saneamiento y canalizaciones de servicio, modernizando infraestructuras antiguas y garantizando un funcionamiento más eficiente y fiable. En materia de iluminación, se sustituirá la instalación existente por nuevas columnas de diseño municipal tipo Cádiz, de 5,60 metros de altura y brazo simple de 0,40 metros, equipadas con luminarias LED de alta eficiencia, que ofrecerán una luz más uniforme, reducirán el consumo energético y reforzarán la seguridad durante la noche.

La actuación se completará con nuevo arbolado, con la plantación de cinco naranjos amargos, zonas ajardinadas, bancos, papeleras y mobiliario urbano, creando calles más verdes, confortables y pensadas para la convivencia vecinal.

Con este proyecto, el Ayuntamiento continúa avanzando en la regeneración urbana de los barrios consolidados, "apostando por una Granada más accesible, sostenible y centrada en las personas, donde el espacio público se diseñe pensando en la calidad de vida de vecinos", ha concluido.