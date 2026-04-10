Ayuntamiento de Granada pide plan alterantivo para evitar cierre total del aeropuerto y el refuerzo del tren con Madrid

Archivo - Imagen de archivo del aeropuerto de Granada durante el aterrizaje de un Airbus 340 - AENA - Archivo

GRANADA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha reclamado al Gobierno de España la elaboración de un plan alternativo que evite el cierre total temporal del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén anunciado para el periodo entre el 5 y el 27 de mayo de 2027, y ha solicitado, en paralelo, un refuerzo de las conexiones ferroviarias, con especial atención a la línea con Madrid.

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra (PP), ha mostrado su extrañeza por el cierre total de las instalaciones para poder acometer los trabajos de renovación y mejora de la pista de vuelo y ha trasladado su preocupación porque Granada se quede aislada durante tres semanas.

"Veo difícil que esto pueda suceder en otros aeropuertos del país. Vamos con tiempo para poder elaborar una estrategia que implique solo el cierre parcial del aeropuerto y que habilite alternativas eficaces que garanticen la movilidad de ciudadanos, profesionales y visitantes", ha expuesto.

En este sentido, Saavedra ha anunciado que el Ayuntamiento instará al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España a reforzar la actual oferta ferroviaria, incrementando frecuencias, ampliando plazas disponibles y ajustando los horarios para absorber con coherencia la demanda que habitualmente se canaliza a través del transporte aéreo, permitiendo así que la conectividad de la ciudad no quede gravemente resentida.

"Es fundamental que el Gobierno anticipe esta situación y ponga sobre la mesa soluciones reales que deben pasar también por un refuerzo de las conexiones por tren al tratarse de la alternativa más viable", ha subrayado Saavedra, quien ha incidido en la importancia de una oferta dimensionada que permita anticiparse al impacto directo que este cierre temporal puede tener en sectores clave como el turismo, la actividad empresarial o los desplazamientos profesionales.

En este sentido, el portavoz del gobierno municipal ha puesto en relieve que Granada es un destino consolidado a nivel nacional e internacional y que su conectividad, especialmente con Madrid, cumple con una función estratégica para el desarrollo económico, empresarial, académico y cultural de la ciudad que "no debe verse afectada ahora por una falta de planificación o de respuesta eficaz por parte del Gobierno".

Saavedra, quien ha reiterado la necesidad de continuar avanzando en la mejora estructural de las infraestructuras de transporte de Granada, ha apuntado que esta situación vuelve a poner de manifiesto la importancia de contar con unas conexiones ferroviarias realmente sólidas y fiables y ha avanzado que el Ayuntamiento mantendrá una actitud "constructiva pero exigente" para que el Gobierno central adopte las medidas necesarias que permitan garantizar una conectividad que no resienta la actividad económica de Granada.