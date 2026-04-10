Hosteleros de Granada, en contra del cierre del aeropuerto 21 días por obras en pista, dudan que no haya alternativa

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GRANADA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación provincial de Hostelería se ha mostrado "totalmente en contra" del cierre del aeropuerto de Granada durante 21 días en el mes de mayo del próximo año, 2027, anunciado este pasado jueves por Aena con motivo de las obras de regeneración de la pista. "Dudo que no haya otra alternativa de hacerlo diferente como ha pasado en otros aeropuertos", ha asegurado el presidente de la federación, Gregorio García, que ha calificado la situación de "aberración" y ha insistido en que el próximo mes "es uno de los más fuertes" para el aeródromo.

En estos términos se ha manifestado García en una conversación con Europa Press en la que ha instado a las administraciones competentes a consensuar una alternativa que no obligue al cierre del aeropuerto y advertido de un posible agravio, ya que según ha dicho, en obras similares como en Santiago de Compostela se optó por ejecutar este mismo tipo de trabajos en horario nocturno.

"Es que vivimos del turismo, necesitamos el aeropuerto, lo poco que funciona o lo que funcione, pero lo necesitamos. Entonces, no estamos de acuerdo con esa obra en absoluto, de que se cierre el aeropuerto", ha dicho el presidente de los hosteleros granadinos.

"Esto es imposible en el siglo XXI", ha afirmado García, que también ha señalado: "Los técnicos sabrán si hay otras soluciones porque yo recuerdo que en Santiago de Compostela también se arregló la pista y se cerró por la noche y estuvieron trabajando. Y yo creo que debe haber otra alternativa".

"Lo que está claro es que la postura nuestra, y en el mes de mayo, es una aberración cerrar el aeropuerto. Estamos totalmente en contra", ha concluido.

REGENERACIÓN DE LA PISTA EN MAYO

Aena anunció este jueves la licitación por 19,7 millones de euros de la obra de regeneración de la pista de vuelo del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Las actuaciones previstas en zonas especialmente críticas requerirán el cierre de la pista al tráfico durante 21 días.

La interrupción del tráfico, que en ese periodo podrá operar desde el aeropuerto alternativo, Málaga-Costa del Sol, está prevista, en principio y según evolucionen los trabajos, desde las 2,15 horas del 5 de mayo de 2027 hasta las 6,30 horas del 27 de mayo de 2027.

"Este extremo se ha comunicado con antelación tanto a las compañías aéreas como al resto de empresas que operan en el aeropuerto, para que puedan reprogramar los vuelos y reorganizar su actividad", según detallan desde Aena.

El operador también ha destacado que se trata de una compleja obra de ingeniería, cuya planificación se ha diseñado de forma meticulosa, y ha señalado que el grueso de los trabajos se desarrollará en horario nocturno, mientras las instalaciones permanecen cerradas al tráfico aéreo (de 23,15 a 6,30 horas).

"Sin embargo, las actuaciones previstas en zonas especialmente críticas (cabeceras de la pista, zona de transición y una parte de las calles de rodaje) requerirán el cierre de la pista del aeropuerto al tráfico durante 21 días", han añadido.