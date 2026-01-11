El Ayuntamiento de Granada planta 123 nuevos árboles de gran tamaño en el paseo ciclopeatonal paralelo al río Genil

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través del Área de Mantenimiento, ha llevado a cabo la plantación de 123 moreras en el paseo ciclopeatonal paralelo al río Genil, en la Vega, un itinerario verde que conecta la ciudad con su entorno natural y que es utilizado a diario tanto por peatones como por ciclistas. La actuación se ha desarrollado a lo largo de 1,3 kilómetros, en el tramo comprendido entre la circunvalación y el cruce con el Camino de Purchil.

Según ha explicado el Consistorio en una nota, esta intervención se enmarca en la estrategia municipal para incrementar la masa verde de Granada, mejorar los espacios públicos y reforzar la red de corredores verdes urbanos, y se suma a otras actuaciones anunciadas recientemente por el Ayuntamiento, como los proyectos de restauración ecológica previstos en Azulejera y Bobadilla, donde está prevista la plantación de más de 400 árboles y arbustos autóctonos para la regeneración de suelos degradados y la creación de nuevos pulmones verdes al servicio de los vecinos.

En este sentido, el concejal de Mantenimiento, Francisco Almohalla, ha destacado que "estamos desarrollando una estrategia global para aumentar la masa verde de la ciudad, reforzar los corredores verdes y avanzar hacia un modelo urbano más sostenible, que mejore la calidad ambiental y el bienestar de los vecinos en todos los barrios".

Esta línea de actuación se ve reforzada además con el nuevo contrato de conservación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, que contempla la plantación de 800 nuevos árboles en distintos barrios de la ciudad, y con el I Plan Municipal de Obras 2024-2027, que prevé la plantación de más de 2.500 nuevos árboles y alrededor de 12.000 arbustos, como parte de un ambicioso programa de transformación urbana "para hacer de Granada una ciudad más verde, sostenible y amable" con el medio ambiente.

La intervención ha incluido la retirada de antiguos setos en mal estado, trabajos de limpieza y destoconado, la mejora del suelo, la plantación de 6.500 ejemplares de jara de distintas variedades y la instalación de un sistema de riego por goteo en todo el trazado, garantizando la consolidación y el correcto mantenimiento de las nuevas plantaciones.

Los trabajos han sido ejecutados por personal del Área de Mantenimiento del Ayuntamiento de Granada, contribuyendo a la mejora ambiental y paisajística de este corredor verde que enlaza la ciudad con su entorno natural.