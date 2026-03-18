Ayuntamiento de Granada presenta el Plan Parihuela 2026 para mejorar la seguridad y la evacuación durante Semana Santa

Archivo - Semana Santa Granada 2019. Procesión de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. (Imagen de archivo) - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Plan Parihuela 2026, presentado este miércoles en la Junta Local de Protección Civil de Granada, ha reforzado la seguridad para esta Semana Santa mediante nueva señalética que delimitará las zonas reservadas para los pasos y sus cortejos en el itinerario oficial, así como mediante nuevos pasillos y más vías de evacuación.

Se trata, según ha explicado en una nota la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, de "un paso más en la consecución de una Semana Santa abierta al disfrute y la participación de toda la ciudadanía pero también centrada en la seguridad de las personas y en la prevención de riesgos derivados de la multitud".

Para ello, y junto al servicio ordinario de la Policía Local que desarrolla su cometido diario en la ciudad, se ha establecido un servicio especial que permitirá cubrir las 34 comitivas que desfilarán a lo largo de las ocho jornadas de Semana Santa integrado por un total de 740 agentes que velarán por la seguridad de los ciudadanos y que se apoyarán de nuevo en la app interna 'Mission track' que se estrenó el año pasado como sistema de gestión de emergencias con "excelentes resultados".

"La integración en el Plan Parihuela de este nuevo sistema interno de gestión de seguridad nos permitió coordinar la información proveniente de todos los terminales móviles y la nube para contar con información in situ ante cualquier emergencia", ha destacado la regidora.

Asimismo, la alcaldesa ha dado a conocer estas claves tras la celebración de la Junta Local de Protección Civil con la presencia, entre otros, del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla; del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados; de los concejales de Presidencia, Jorge Saavedra; de Protección Ciudadana y Movilidad, Ana Agudo; de Mantenimiento y Participación Ciudadana, Francisco Almohalla; de Limpieza, Ana Sánchez, y de Fiestas Mayores y Protocolo, Carolina Amate.

También ha asistido el presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada, Armando Ortiz, el jefe de la Policía Local de Granada, Rafael Domingo; del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Gustavo Molino, y del Servicio de Protección Civil, Sergio Iglesias; además de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, técnicos de las diferentes áreas municipales y representantes de las empresas concesionarias de servicios municipales.

Así, el Plan Parihuela 2026 ha diseñado una señalización específica vertical y horizontal que explicará las peculiaridades de cada zona: prohibido parar, prohibido pasar, pasillo más próximo, etc. Además, se colocará cinta roja en el suelo para delimitar las zonas cortadas para el acceso peatonal y las áreas de paso de las cofradías que no se pueden invadir por razones de seguridad.

"La Policía venía alertando desde hace tiempo de incidencias debidas a las personas que se acercan mucho a los pasos, que empujan y que, ante una caída, pueden causar un grave riesgo, por lo que ahora vamos a intentar evitar ese problema de raíz delimitando áreas en las que se pueden estar", ha aseverado.

Esta cinta, ha explicado, se colocará por ejemplo a lo largo de la calle Mesones, desde Reyes Católicos a Jaúdenes, para evitar que las personas la sobrepasen y entorpezcan los cortejos. También se sumarán con esta señalización los cruces de San Matías con Pavaneras y de la Cuesta de Aixa con Enriqueta Lozano, donde estará prohibido el paso de peatones.

Entre las novedades de este año, la regidora también ha anunciado la aprobación de dos nuevos pasillos de cruces peatonales en la calle Ancha de la Virgen --en las calles San Jacinto y San Pedro Mártir-- para facilitar el tránsito de las personas y evitar colapsos y zonas de embotellamiento en la conexión de la zona Sur con el centro y que se suman a los otros ya existentes en la Plaza de las Pasiegas, Puerta Real, Plaza Bibataubín, Plaza del Campillo, Carrera de la Virgen --con las calles Mirasol y Puente de la Virgen-- y Ángel Ganivet --con las calles Andorra y Cuadro de San Antonio--.

En este sentido, se mantienen las medidas puestas en marcha el año pasado dirigidas a evitar posibles altercados por aglomeraciones y garantizar la seguridad de los asistentes. Así, se establecerán como vías de evacuación todas las calles perpendiculares a la Carrera del Darro --Pisas, Cuesta Aceituneros, Lavadero de Santa Inés, Puente Espinosa, Puente Cabrera, Bañuelo, Concepción de Zafra, Zafra, Gloria, Santísimo, Horno de Vidrio y Cuesta de Santa Inés--, prohibiéndose la permanencia en ellas, además de en el tramo de la Carrera del Darro comprendido entre los puentes Espinosa y Cabrera.

"Además, y por seguridad, se controlará que las persona no se sienten en el pretil del río Darro para evitar cualquier riesgo de caída al cauce", ha incidido Carazo. Igual sucederá con las vías perpendiculares entre las calles Mesones y Alhóndiga --Jaúdenes, Hileras, Sierpe Baja y Campo Verde--, que pasan a considerarse de evacuación. Las aglomeraciones también estarán vigiladas de manera especial por los agentes de la Policía Local en el tramo de Carrera de la Virgen comprendido entre las calles Mirasol y Castañeda y en Puente de la Virgen, donde se impedirá la presencia de personas al tener consideración de vía de evacuación.

El Plan también ha contemplado dos pasillos de seguridad y acceso para relevos de costaleros a lo largo del recorrido oficial, situados en calle Mesones esquina con calle Marqués de Gerona y en la calle Pie de la Torre con Cárcel Baja. La alcaldesa también ha trasladado la prohibición específica de ocupar la vía pública durante el recorrido y especialmente en calle Mesones con sillas de playa, neveras portátiles y similares. "Consideramos que puede ser un riesgo de taponamiento y, por tanto, los agentes estarán controlando su cumplimiento", ha apostillado.

Por otro lado, la seguridad ciudadana se verá reforzada con unos 25 voluntarios diarios de Protección Civil distribuidos en los dos Puestos Sanitarios Avanzados previstos --uno en Colón y otro en los alrededores de calle Navas--, con dos ambulancias de soporte vital básico dotadas con todos los medios necesarios para actuar ante una emergencia grave y que estarán situadas en Gran Vía --a la altura de Cárcel Baja-- y en Colón.

Según ha apuntado la alcaldesa, también habrá personal a pie intercalado en las procesiones con mochilas para atender cualquier situación de urgencia que lo requiera. A estos medios se suma el refuerzo del 061, que estará por primera vez en el centro de coordinación los días claves que se espera mayor aglomeración de personas, y el personal y los medios de atención médica de Cruz Roja.

CORTES DE TRÁFICO Y DESVÍOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Las restricciones del tráfico hacia la zona más afectada por la carrera oficial, es decir, el eje comprendido entre Gran Vía, Reyes Católicos, Puerta Real, Ángel Ganivet, Acera del Darro y Carrera de la Virgen, así como las principales vías de acceso a las mismas, se iniciarán el Domingo de Ramos a partir de las 14,00 horas hasta la finalización del recorrido y el resto de días a partir de las 15,30 horas hasta la conclusión de las procesiones.

El Domingo de Resurrección las limitaciones en el tráfico se establecerán a las 09,00 horas y hasta las 13,00 horas aproximadamente. Al igual que ya sucediera el año pasado, se prohíbe el acceso y estacionamiento de vehículos en el mismo horario de restricción de tráfico en Plaza Nueva, calle Elvira con Plaza Nueva, calles Almireceros y Joaquín Costa, Plaza de las Descalzas y Placeta Luis Rosales, Plaza Mariana Pineda, Carrera de la Virgen, Plaza Bibataubín --las 24 horas del día--, Acera del Darro --en ambos lados en el tramo de Puente Castañeda a Humilladero--, calles Alhóndiga y Jaúdenes, Placeta Tovar --solo el miércoles 1 de abril-- y Paseo de los Tristes --solo martes, miércoles y jueves--.