El Ayuntamiento de Granada recurrirá la sentencia condenatoria por el proyecto de la discoteca del Serrallo

Archivo - De izquierda a derecha en la imagen de archivo los concejales de Presidencia y de Urbanismo de Granada, Jorge Saavedra y Enrique Catalina - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Granada, Enrique Catalina, ha anunciado este lunes que los servicios jurídicos del Ayuntamiento, con gobierno local del PP, van a recurrir la sentencia condenatoria por el proyecto de la discoteca del Serrallo, en tanto "existen fundamentos legales suficientes para defender el interés general y de la ciudad".

En un audio remitido a los medios, Catalina ha respondido al grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, que ha cifrado este lunes eh alrededor de un millón de euros el coste extra que supondrá para el Consistorio granadino lo que ha denominado como "monopoly urbanístico del PP" al hilo de una condena por un proyecto de discoteca en la zona del Serrallo.

El Ayuntamiento "va a actuar con rigor y responsabilidad", ha explicado el edil de Urbanismo, que ha remarcado el respeto del Consistorio a las decisiones judiciales. "De hecho, la propia sentencia deja en una cuarta parte la reclamación original del particular, pero también es nuestra obligación recurrir cuando consideramos que debemos proteger aún más a la ciudad y a los granadinos".

Para Catalina, "lamentablemente, una vez más, vemos cómo el PSOE, ante la falta de propuestas y de un proyecto de ciudad, recurre a casos del pasado para intentar hacer oposición". El concejal ha defendido que Granada "no necesita una oposición anclada en episodios de hace prácticamente una década" sino "ideas, soluciones y una visión clara de futuro".

"Este equipo de gobierno está centrado en lo verdaderamente importante, que no es otra cosa que desatascar" y "resolver problemas históricos que llevan años enquistados y transformar la ciudad con hechos, no con ruido político". Así, "en materia urbanística, estamos impulsando una transformación real" de la ciudad, ha defendido Catalina.