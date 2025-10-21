El Ayuntamiento de Granada remite a Hacienda el borrador del presupuesto para 2026

GRANADA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, con gobierno del PP, ha registrado el borrador del presupuesto de la ciudad para 2026 para su revisión por el Ministerio de Hacienda en virtud de lo estipulado por el plan de ajuste al que han de atenerse las cuentas municipales de esta ciudad andaluza.

En la comisión municipal de Economía, reunida este martes en el Ayuntamiento de Granada, la concejal del ramo, Rosario Pallarés, ha detallado que la aplicación del Gobierno central para registrar el borrador fue abierta el pasado viernes, y que el expediente ha terminado de enviarse este pasado lunes.

Es una "buena noticia" que "se esté empezando el procedimiento", ha indicado la edil granadina de Economía, que se ha mostrado confiada en que Hacienda pueda dar una respuesta antes de final de octubre.

Pallarés, que ha agradecido el trabajo de los técnicos y los funcionarios en la introducción de todos los expedientes que conforman el presupuesto, ha enfatizado la importancia del capítulo cultural en las cuentas, en el marco de las aspiraciones de la ciudad para ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Ha señalado que el presupuesto se pondrá en conocimiento a los grupos municipales en cuanto se reciba el informe del Gobierno, con los cambios que plantee, que la edil ha dicho que espera sean "los mínimos y si fuera posible ninguno".

Desde la oposición, la edil del PSOE Eva Fernández ha señalado que "en los últimos años" las recomendaciones han sido "mínimas" y ha enfatizado la importancia para la oposición de tener acceso al presupuesto para analizar las "prioridades" del equipo de gobierno local.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino, ha incidido también en la necesidad de conocer las cuentas, en el marco del expediente de mayor importancia del consistorio para el ejercicio.

En nota de prensa, el Ayuntamiento de Granada informaba el pasado domingo que, una vez culminado la elaboración del presupuesto de 2026, este sería remitido esta misma semana al Ministerio de Hacienda, siendo "el más social de la historia de Granada" con un incremento del 70 por ciento en políticas sociales respecto al año pasado.

Anteriormente ya había apuntado que el consistorio "refuerza las áreas estratégicas de desarrollo, como la cultura, la vivienda y las inversiones", y en el ámbito cultural, la partida experimenta un "incremento superior al 40 por ciento", respaldando de forma directa el proyecto de Granada Capital Europea de la Cultura 2031.

SUBIDA DEL RECIBO DEL AGUA

La comisión de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Innovación y Comercio ha dejado sobre la mesa por una cuestión técnica, por otro lado, la votación de la aprobación inicial de la propuesta de modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria por la utilización del servicio de abastecimiento de agua potable y otras actividades conexas.

Conforme al estudio, repercutirá una subida prevista de un 2,7 por ciento en el recibo, bajando los gastos generales. En la comisión se ha dado cuenta también del correspodiente del informe económico relativo a alcantarillado y depuración.

En paralelo y vinculada a la anterior se ha pospuesto la votación en comisión de la modificación de ordenanza por la utilización de los servicios de alcantarillado y depuración en el municipio de Granada para 2026.