Ayuntamiento de Granada traslada a Gobierno la disposición del equipo especializado de Bomberos para ayudar en Venezuela

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GRANADA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), ha trasladado al Gobierno de España, en coordinación con la Junta de Andalucía, la disponibilidad del equipo de búsqueda y rescate para acudir como ayuda internacional ante el terremoto que ha sufrido Venezuela el día 25 de julio de 2026.

Desde el Consistorio explican en un comunicado que el dispositivo ofrecido es equivalente a un equipo USAR Ligero, certificado por INSARAG, y está preparado para intervenir en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas conforme a los estándares internacionales.

Los medios puestos a disposición están integrados por dos unidades caninas de búsqueda y localización, compuestas por dos perros y cuatro especialistas; un equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas formado por cinco rescatistas; un equipo de logística y comunicaciones integrado por dos especialistas; un jefe de grupo; las herramientas, el material y la logística necesarios para desarrollar la misión, así como tres vehículos.

El equipo cuenta con capacidad para realizar tareas de búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas de forma autónoma, según los estándares internacionales, mediante la búsqueda y localización con perros y medios tecnológicos, como cámaras de búsqueda y geófonos, el apuntalamiento y estabilización de estructuras colapsadas, la perforación y acceso a través de estructuras dañadas y la prestación de primeros auxilios.

Asimismo, dispone de autonomía logística para cinco días de intervención. Este equipo cuenta además con experiencia en intervenciones internacionales de emergencia en distintos terremotos, entre ellos los registrados en Turquía en 1999, El Salvador en 2001, Turquía y Siria en 2023 y Marruecos en 2023.

"Con este ofrecimiento, el Ayuntamiento de Granada reafirma la plena disponibilidad del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento para colaborar en las labores de emergencia internacional y prestar apoyo allí donde sea requerido por las autoridades competentes", concluyen.