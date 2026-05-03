El Ayuntamiento de Granada valora que el Día de la Cruz ha superado "todas las expectativas" de participación

GRANADA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La celebración del Día de la Cruz 2026 en Granada, en el que "se han superado todas las expectativas" de participación en un "ambientazo festivo" durante las dos jornadas del 2 y 3 de mayo, ha transcurrido "prácticamente sin incidencias graves" gracias al "amplio dispositivo de seguridad y limpieza y también a la colaboración ciudadana".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, todo ello pese a la "amplia afluencia de granadinos y visitantes" a las más de 50 cruces repartidas por todos los barrios de la ciudad. Esta festividad ha confirmado su carácter como "una de las celebraciones más queridas, participativas y representativas de la identidad granadina".

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha querido trasladar su "agradecimiento expreso" a todos los servicios municipales desplegados durante el fin de semana y a los organizadores de cruces que han hecho posible la celebración.

"Los equipos municipales de seguridad y limpieza han propiciado que los granadinos y quienes nos visitan hayan podido disfrutar de esta fiesta con plenas garantías", ha señalado, al tiempo que ha concretado que "se trata de cientos de personas trabajando para que todo funcione, por lo que este Día de la Cruz ha sido posible gracias a todos ellos".

Al hilo, también hizo extensivo el agradecimiento a todos los granadinos y visitantes por "generar entre todos un clima de convivencia y diversión que repercute en mejorar nuestra festividad".

Dentro del dispositivo, ha destacado la labor del dispositivo de seguridad y movilidad desplegado por el Área de Protección Ciudadana. En contexto, a lo largo de las dos jornadas, sobre todo el sábado, fue necesario gestionar "afluencia masiva de personas" en puntos como la Cuesta del Chapiz o la Carrera del Darro, en el acceso al Albaicín; la Calle Duquesa en el centro o la Plaza de los Girones en el Realejo, entre otros, con cortes de tráfico coordinados, control de accesos y atención inmediata a los incidentes puntuales y de carácter leve que se produjeron como consecuencia del alto tránsito de personas.

Asimismo, el operativo de la Policía Local, compuesto por un refuerzo de 150 agentes, más el de Protección Civil y su equipo de voluntarios, así como el de Bomberos, garantizó desde primera hora del sábado el "correcto funcionamiento de todos los recintos autorizados, minimizando incidentes fuera de los mismos por conductas incívicas".

Por la tarde se activaron progresivos cortes de tráfico en las zonas de mayor concentración, incluyendo la Calle Reyes Católicos, la Carrera del Darro, el entorno del Realejo y el Puente Blanco, con acceso restringido a vecinos y usuarios de aparcamientos. Como dato indicativo, prácticamente todos los parkings céntricos de la ciudad completaron su aforo a lo largo de la jornada.

Los incidentes registrados fueron "de carácter puntual y leve", atendidos con rapidez por los servicios de emergencia desplegados, compuesto por Policía Local, Bomberos y Protección Civil. El cierre de todas las cruces el sábado se produjo de forma ordenada entre la 1,00 y la 01,20 horas. Respecto a la jornada del domingo 3 hasta las 15,00 horas, el servicio de Policía Local transcurrió sin novedades destacadas.

En el apartado de limpieza, el Consistorio ha triplicado sus equipos de baldeo y limpieza a presión para garantizar la higiene durante toda la celebración, utilizando productos higienizantes de alta eficacia. El operativo presta especial atención a los entornos de los 23 colegios con cruces instaladas, con contenedores de refuerzo de hasta 800 litros y papeleras adicionales en cada centro.

Hasta el mediodía de este domingo, el dispositivo de limpieza recogió un total de 938.847 kilogramos de residuos, repartidos entre envases (43.218 kg), cartón (50.169 kg), fracción orgánica (31.185 kg) y resto (814.275 kg). La cifra supera en cerca de 45.000 kilogramos la registrada en 2025, un incremento del cinco por ciento en términos totales.

El domingo 3 de mayo, el dispositivo tiene previsto alcanzar su máxima intensidad con 53 operarios en activo, apoyados por barredoras, baldeadoras de gran capacidad, furgones hidrolimpiadores de agua caliente y cubas de baldeo, con doce trabajadores que adelantaron su entrada a las 6,00 horas para tareas preventivas.

El lunes está también planificado llevar a cabo el plan de recuperación final con 22 operarios, catorce de ellos dedicados al tratamiento intensivo de pavimentos y la higienización profunda de plazas y espacios públicos.

En suma, Carazo ha subrayado que el Día de la Cruz de 2026 ha vuelto a demostrar que Granada celebra sus tradiciones más emblemáticas "en un ambiente festivo, de convivencia y de tradición envidiables. Esta fiesta nace de los barrios y de la gente", mientras que ha valorado que "este fin de semana ha sido una expresión magnífica de lo que somos como ciudad, participativa, orgullosa de su cultura y capaz de mostrarla al mundo con alegría y en el mejor ambiente posible".