RTVE celebra este lunes el primer debate electoral 'a cinco' de la campaña para el 17M

17M.-Moreno y Maíllo abren este jueves campaña en Sevilla, Montero en Granada, Gavira en Cádiz y García en Málaga - EUROPA PRESS

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Radio Televisión Española (RTVE) celebra este lunes 4 de mayo el primer debate electoral televisado de cara a los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo. Un debate en el que van a participar los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de los partidos con representación en el Parlamento de Andalucía.

Por parte del PP-A estará el candidato a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno; por el PSOE-A, su secretaria general, María Jesús Montero; por Vox, su portavoz parlamentario, Manuel Gavira; por la coalición Por Andalucía, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo; y por Adelante Andalucía, su portavoz, José Ignacio García.

El debate 'a cinco' en RTVE va estar presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero y se va a celebrar en la sede del centro territorial de RTVE en Sevilla. Se va a emitir en directo en La 1 tras finalizar el Telediario 2, a las 21.45 horas aproximadamente, en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.

Según detalla RTVE en un comunicado, tendrá una duración de 90 minutos. Al principio del debate, cada candidato dispondrá de 30 segundos para responder a la pregunta '¿Por qué quiere ser presidente de Andalucía?'.

A continuación el debate incluirá tres bloques temáticos, cada uno con una duración de 25 minutos: 'Economía: empleo, vivienda e infraestructuras'; 'Políticas sociales: sanidad, educación e inmigración'; y 'Financiación autonómica, pactos y regeneración'. En el turno final, el considerado 'minuto de oro', cada candidato dispondrá de un minuto para pedir el voto.

La propuesta inicial de RTVE incluía precisamente el lunes 4 de mayo un 'cara a cara' entre Moreno y Montero como candidatos de las dos principales fuerzas políticas que concurren a las elecciones del próximo 17 de mayo y celebrar el debate 'a cinco' tres días después, el jueves 7 de mayo.

Según han trasladado a Europa Press fuentes 'populares', Moreno estaba dispuesto a aceptar celebrar un debate 'cara a cara' con Montero en RTVE si no existía rechazo del resto de partidos con representación parlamentaria, pero tanto Vox como Por Andalucía y Adelante Andalucía manifestaron públicamente su oposición tras conocerse la propuesta de RTVE y llegaron a anunciar que plantearían recurso ante la Junta Electoral.

Este no es el único debate 'a cinco' previsto durante la campaña electoral. La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) va a celebrar uno el próximo 11 de mayo con una duración apróximada de unos 110 minutos como máximo.

