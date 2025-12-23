El Ayuntamiento de Jaén aprueba el cambio de uso del terreno que cederá a Aprompsi para su nuevo centro socioasistencial

La presidenta de Aprompsi en Jaén, Ana María Quiles (c), junto a responsables municipales. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Jaén ha aprobado este martes el cambio de uso para dos parcelas en el barrio del Bulevar que suman más de 5.000 metros cuadrados y que se pretenden ceder a Aprompsi para su nuevo centro socioasistencial.

Así lo ha indicado la concejala de Urbanismo, África Colomo, tras la última sesión ordinaria del año, en la que se han abordado "asuntos de calado que ahondan en el desarrollo de las políticas que está implementando este equipo de gobierno (PSOE-JM+) especialmente en materia urbanística y de gestión de las empresas públicas municipales".

"Es esencial poner en valor todos esos terrenos improductivos que tenemos en la ciudad y que ya van quedando bastantes poco porque estamos viendo como cada vez más colectivos y más empresas se interesan por estos suelos de oportunidades", ha explicado Colomo.

En el caso de Aprompsi, ha destacado que, "con más de 60 años de trayectoria en la provincia, es un aliado estratégico". Por ello, desde el anterior mandato, se viene trabajando para que la entidad pueda desarrollar el citado un proyecto, junto a su actual sede.

"Nos encontramos en la recta final y requería este cambio urbanístico que hoy aprobamos para que estas parcelas puedan ajustarse a las necesidades que ha planteado", ha comentado la concejala.

Además, se ha referido al proceso para la aprobación del avance del PGOM --Plan General de Ordenación Municipal", sobre el que se ha "detectado que a los colectivos les hacía falta un poco más de tiempo para presentar sus propuestas".

"Es un documento importante que va a marcar el futuro del desarrollo social y económico de la ciudad para los próximos 20 años y hemos traído la ampliación hasta el 31 de enero de ese plazo de alegaciones. Entendemos que la participación es esencial, que el plan debe ser de todos y todas y esperamos numerosas aportaciones viendo el interés despertado en la ciudadanía", ha explicado.

Por otra parte, Colomo ha valorado que se ha llevado a cabo la aprobación de las cuenta anuales de Somuvisa, "un paso que viene a cerrar ese círculo para poder afrontar el reto de que en 2026 la Sociedad Municipal de la Vivienda sea una sociedad en pleno funcionamiento" y se pueda "ir viendo ese cambio en la utilidad" de la entidad.

"Con este nuevo avance, podemos afrontar la recta final de este mandato con Somuvisa como una sociedad en pleno funcionamiento interviniendo en el mercado de la vivienda y siendo la herramienta que este equipo de Gobierno pretende que sea en materia de políticas de Vivienda en la ciudad", ha concluido la también segunda teniente de alcalde.