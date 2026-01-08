Ayuntamiento de Jaén cerrará la próxima semana la aprobación del presupuesto, tras un trabajo "riguroso y responsable"

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jaén. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén cerrará la semana que viene, con la Comisión de Hacienda y el pleno, la aprobación definitiva del presupuesto de 2026 para su entrada en vigor este mes. Unos últimos pasos que llegarán tras haber trabajado "con rigor, constancia y responsabilidad" y que permitirán sustituir las cuentas de 2017, que han llegado prorrogadas hasta la actualidad.

Así lo ha indicado este jueves en una nota el concejal del Área Económica, Francisco Lechuga, quien ha precisado que el 13 de enero se celebrará la Comisión informativa de Hacienda con la citada propuesta de aprobación definitiva.

Con esta propuesta, "se dará también luz verde la próxima semana el pleno para la aprobación definitiva de las cuentas". "Cumplimos con la publicación en el boletín el mandato que como equipo de gobierno (PSOE-JM+) nos hicimos de sacar adelante unas cuentas para la ciudad nueve años después", ha señalado.

"Lejos de las declaraciones desleales y fuera de lugar del PP aludiendo al oscurantismo con las cuentas y que estas no son legales, hemos trabajado con rigor, constancia y responsabilidad, con propuestas, informes, dictámenes y resoluciones", ha asegurado el edil.

Todo ello, según ha añadido, "para que el presupuesto de la ciudad sea una realidad que permita garantizar servicios públicos, proyectos estratégicos, nuevas infraestructuras y equipamientos y organizar el Ayuntamiento de una forma más eficiente evitando la burocracia compleja de un presupuesto prorrogado".

Sobre las críticas a la transparencia de la oposición del PP, Lechuga ha explicado que la petición del informe del Ministerio de Hacienda "se realizó ayer y, apenas unas horas después de registrarla, y a pesar de que el Ayuntamiento tiene cinco días para responder, ya se quejaban en un comunicado".

Ha recalcado, además, que las críticas del PP a un presupuesto que llega nueve años después del último, el de 2017, aprobado por un gobierno 'popular' "con 81 millones de euros en ingresos inventados por aparcamientos que nunca se hicieron", "debería darles la medida de qué autoridad tienen para exigir al actual equipo de gobierno y su trabajo riguroso".

En este sentido, ha recordado que, hasta las cuentas de 2017, "entraron en vigor pasado el mes de abril frente al de 2026 que verán la luz este enero", por lo que "ya solo con las fechas hay una diferencia notable que debe servir al PP para tener otra actitud en su crítica".

"En lugar de ayudar con el primer presupuesto en nueve años para la ciudad, demuestran una forma poco útil y elegante de poner la política al servicio de Jaén", ha zanjado el responsable del Área Económica.