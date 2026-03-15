El Ayuntamiento de Jaén desarrolla el programa 'Promoción de la Comunidad Gitana Avanzamos 2024' con 3.000 participantes

Representantes de las entidades que trabajan por la promoción de las y los gitanos en el día de aprobación en pleno del Consejo Local de Participación del Pueblo Gitano . - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, ha desarrollado durante 2025 el programa 'Promoción de la Comunidad Gitana Avanzamos 2024', una iniciativa de intervención social dirigida a favorecer la inclusión y promoción de la población gitana en distintos barrios de la ciudad considerados zonas desfavorecidas y que ha contado con más de 3.000 participantes.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, el programa se ha ejecutado desde la última quincena de 2024 y a lo largo de prácticamente todo 2025, hasta el 14 de diciembre, desarrollándose principalmente en las zonas Eracis de la capital, en concreto, La Magdalena, San Vicente de Paúl, Antonio Díaz, Polígono del Valle, parte del Bulevar y San Felipe, donde reside un importante núcleo de población gitana.

En conjunto, las distintas actuaciones del programa han contado con la participación estimada de 3.105 personas, de las cuales 1.614 han sido mujeres y 1.491 hombres, lo que refleja "una mayor presencia femenina en las actividades y en la demanda de servicios sociales".

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, ha destacado que este programa es "una herramienta fundamental para avanzar en la igualdad de oportunidades y en la inclusión social de la comunidad gitana en nuestra ciudad, trabajando desde la educación, el empleo, la cultura o la salud con una perspectiva comunitaria y de colaboración con entidades sociales".

En concreto, el programa ha contado con una financiación total de 113.510 euros procedente de distintas administraciones públicas, entre ellas el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén.

Díaz de la Torre ha valorado los resultados alcanzados y ha señalado que "la continuidad de este programa y la coordinación con entidades del tercer sector permiten avanzar de forma progresiva en la inclusión social de la población gitana y en la mejora de las oportunidades en barrios que requieren una intervención social sostenida".

Según la evaluación final, las áreas de educación, servicios sociales y cultura "presentan los resultados más positivos en términos de participación e impacto social, mientras que ámbitos como la alfabetización de adultos o algunas acciones de salud continúan siendo retos en los que se seguirá trabajando en futuras ediciones del programa", ha resaltado.

El desarrollo del programa durante 2025 ha estado especialmente marcado por la conmemoración del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica y por la declaración institucional del Año del Pueblo Gitano. En este contexto, el Ayuntamiento de Jaén ha impulsado numerosas actividades culturales y de sensibilización en colaboración con la Diputación Provincial, la Universidad de Jaén (UJA), la asociación 'Sinando Kalí' y la Fundación Secretariado Gitano.

Entre los avances institucionales el Consistorio destaca la creación del Consejo Local de Participación del Pueblo Gitano, aprobado de forma definitiva en el pleno ordinario del pasado mes de febrero. La concejala ha subrayado que la participación de la comunidad gitana en la vida social y cultural de la ciudad "es clave para seguir construyendo una sociedad más justa, diversa e inclusiva, consolidándose como un instrumento estable de diálogo y corresponsabilidad entre la comunidad gitana y la administración local".

En el ámbito educativo se han desarrollado diversas actuaciones destinadas a favorecer la escolarización temprana, prevenir el absentismo escolar y mejorar el rendimiento académico del alumnado. El punto de información socioeducativa ha atendido a catorce familias con menores de entre cero y seis años que requerían orientación sobre procesos de escolarización.

Además, se han desarrollado intervenciones familiares con seis unidades familiares y se han tramitado ayudas para material escolar destinadas a alumnado de entre tres y seis años. Asimismo, se ha derivado a 24 alumnos de etnia gitana a recursos de refuerzo educativo ofrecidos por entidades sociales, lo que ha permitido mejorar su rendimiento académico. También se han prestado equipos informáticos a cuatro familias y se han concedido ayudas para libros de ciclos formativos, reflejando un aumento progresivo del alumnado que continúa estudios tras la educación secundaria obligatoria.

En relación con el absentismo escolar, durante el periodo de ejecución del programa se han atendido 69 casos, de los cuales 32 correspondían a menores gitanos. Tras la intervención con las familias, 30 menores lograron mejorar su situación o reincorporarse con normalidad al sistema educativo.

En el área de formación y empleo se han desarrollado talleres de alfabetización y de acercamiento a la Educación Secundaria para Adultos, así como acciones de alfabetización digital para facilitar el acceso a herramientas tecnológicas y a la administración electrónica.

Según la concejala, "uno de los recursos más eficaces del programa han sido los microproyectos de inserción sociolaboral", con un total de trece iniciativas en ámbitos como limpieza, jardinería, mantenimiento urbano o ayuda a domicilio. En estas actuaciones participaron 91 personas, de las cuales 20 eran de etnia gitana. Además, ocho familias gitanas dedicadas a la venta ambulante pudieron regularizar su situación mediante la subvención de puestos en el mercadillo municipal.

El servicio de información, valoración y orientación social ha permanecido activo en los centros de servicios sociales de La Magdalena, Bulevar, Polígono del Valle y San Felipe. Solo en el barrio de La Magdalena se superaron las 300 atenciones, mientras que el punto de información socioeducativa y laboral registró más de 200 consultas.

Durante el desarrollo del programa también se tramitaron más de un centenar de prestaciones sociales, entre ayudas económicas familiares, ayudas extraordinarias o recursos para prevenir la pérdida de vivienda.

En el ámbito cultural, la celebración del Año del Pueblo Gitano ha tenido una especial relevancia con actividades conmemorativas como los actos del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, que incluyeron la lectura de un manifiesto, la ceremonia del río en memoria de las víctimas gitanas del holocausto nazi y un concierto flamenco con la interpretación del himno Gelem Gelem. Asimismo, se organizaron exposiciones, conferencias, proyecciones de documentales y actividades culturales con motivo del Día de los Gitanos Andaluces, que contaron con una elevada participación de la comunidad gitana.

En materia de salud se han desarrollaron talleres de alimentación saludable y prevención de la obesidad infantil con la participación de 30 menores, además de sesiones formativas dirigidas a mujeres gitanas para promover su papel como mediadoras comunitarias en salud.