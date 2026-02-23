El Ayuntamiento de Jaén elimina instalaciones en desuso y afectadas por el temporal en el parque empresarial Nuevo Jaén

Derribo de instalaciones en desuso en el Polígono Nuevo Jaén - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha demolido elementos e instalaciones en la vía pública en el entorno del Parque Empresarial Nuevo Jaén y que se habían visto afectadas por los temporales de las últimas semanas, lo que podía provocar situaciones de peligro.

El concejal del área de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha visitado las actuaciones que están consistiendo en la demolición de una caseta y unas instalaciones que en su día fueron de uso recreativo que "estaban en desuso, se habían abandonado, y que podrían presentar un riesgo por ruina".

Para el edil, estas instalaciones también "eran un foco que presentaba inseguridad, porque era en sitio donde en ocasiones puntuales se venían a resguardar algunas personas y esta caseta no presentaba condiciones seguras".

Padorno ha explicado que estas actuaciones están incluidas en un proyecto de demolición y de acondicionamiento de instalaciones públicas, adjudicadas en un importe de 48.000 euros, y que se están ejecutando progresivamente, comenzando con el Polígono Industrial Nuevo Jaén para posteriormente pasar a otras obras dentro del casco urbano.