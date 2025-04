El Ayuntamiento de Jaén, "a la espera" de que la Junta de Andalucía licite "cuanto antes" la explotación del tranvía

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha transmitido este domingo que se mantiene "a la espera" de que la Junta de Andalucía proceda a la licitación "cuanto antes" del contrato de explotación y mantenimiento del sistema tranviario que permitiría su funcionamiento como transporte público a finales de este año. La Segunda Teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, señala que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento "confía en los compromisos adquiridos públicamente por la Delegación del Gobierno, pese a no tener noticias del proceso con los contratos".

Colomo, que a su vez es miembro de la Comisión Técnica de Tranvía en representación del Consistorio junto al tercer y cuarto tenientes de alcalde, Francisco Lechuga y Luis García Millán, respectivamente, hace referencia a las palabras del delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, "quien en comparecencia de prensa el pasado 1 de abril se comprometió a que una vez facilitados los documentos contables de retención de crédito con el compromiso económico del Ayuntamiento para las anualidades 2025-2030 el contrato se licitaría al día siguiente".

"Estrella dijo literalmente que si el documento se amplía a las anualidades de 2025 a 2030, mañana mismo se licita el contrato. Dos días después de aquello, el Ayuntamiento envió los documentos contables con la retención de crédito y ha pasado el día de mañana y de pasado, y más de 20 días después seguimos sin noticias de la licitación que esperamos no se haga de rogar", recuerda, en declaraciones recogidas en una nota.

La edil apostilla que este documento no se ha requerido en ningún proceso de licitación de otros sistemas tranviarios de Andalucía y que en el convenio entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía tampoco se incluía como necesario "pues es la Junta la que redacta, licita y adjudica este contrato".

"No obstante, se remitió junto con otro escrito en el que se solicita que el Ayuntamiento disponga de los fondos Next Generation por más de 4,5 millones de euros que entendemos nos corresponden para sufragar la otra cuenta del sistema tranviario, los gastos derivados de su puesta a punto tras la orden de paralización en 2011. De ninguno hemos tenido retorno en este último mes", ha señalado.

Colomo detalla además que la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, dejó claro en su última visita a Jaén que este trámite de envío de documentos contables no había causado retrasos en el proceso "por lo que entendemos que la Junta ha trabajado en esta licitación desde el minuto uno. Es importante conocer por qué se está retrasando ahora ese contrato, el que hará que el tranvía funcione para los viajeros. No hay que olvidar que estas licitaciones de gran cuantía se prolongan durante varios meses y si persiste esta tardanza nos tememos que el tranvía no funcione en el mes de diciembre, algo que sería injustificable".

En este punto, asegura que "ese compromiso debe ejecutarse, más aún con asuntos históricos pendientes en nuestra ciudad, que no sólo tienen consignación presupuestaria en los presupuestos de la Junta de Andalucía, sino que también, como el caso del Tranvía de Jaén, cuentan con financiación por parte de los fondos europeos".