El Ayuntamiento de Jaén estará presente en Ibercaza para promocionar la oferta turística y cultural

JAÉN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén estará presente el próximo fin de semana en la XVII Feria de la Caza y la Pesca de la Provincia de Jaén (Ibercaza) para dar a conocer su oferta turística y cultural.

En concreto, a través del Patronato municipal de Cultura, Turismo y Fiestas, contará con un expositor modular ubicado en el pasillo central del Palacio de Ferias y Congresos de Ifeja.

La concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, ha valorado esta presencia institucional en esta cita, considerada como uno de los eventos cinegéticos más importantes del panorama nacional que prevé la asistencia de numerosos aficionados y profesionales del sector procedentes de diversos lugares.

"Se trata de una oportunidad para ofertar las bondades de Jaén, tanto a nivel patrimonial, como de naturaleza, incluida nuestra gastronomía con la presencia de nuestros restaurantes estrellas Michelin y nuestros Soletes y bares con encanto que ofrecen las mejores tapas bañadas con nuestros mejores AOVE --aceite de oliva virgen extra--", ha enfatizado.

La edil ha apuntado, además, que Ibercaza se desarrollará "justo el fin de semana en que arranca con fuerza una nueva edición del Festival de Otoño". "La número 26 y no queremos dejar pasar esta oportunidad de que también conozcan todas las propuestas que pueden encontrar a lo largo de estos próximos meses", ha afirmado.

Así las cosas, Espejo ha señalado la importancia de estar presentes de manera institucional en Ibercaza "y potenciar así la ciudad como un destino turístico ideal, que ha conquistado incluso al diario británico 'The times', que ha señalado a Jaén como la ciudad andaluza más tranquila y tolerante con los visitantes".