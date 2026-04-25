El Ayuntamiento de Jaén informa de licitación para mejorar la señalética y datos de ocupación de aparcamientos públicos

Señal de calle Baeza de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través de la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios Municipales (Epassa), ha sacado a licitación un contrato con el que pretende llevar a cabo la mejora y ampliación de la señalética para informar sobre las plazas ocupadas en cada momento y la ubicación de los aparcamientos que la empresa pública gestiona en la ciudad y que constituyen "una red de infraestructura clave" para la movilidad urbana, "facilitando al acceso al centro urbano y reduciendo la congestión del tráfico".

Tal y como ha emitido el Consistorio jiennense en una nota, una licitación que se ha planteado para renovar y mejorar cerca de medio centenar postes informativos que ampliarán la información que se ofrece al visitante y a los usuarios de estos aparcamientos y actualizar los datos de ocupación y permitir al conductor poder elegir alternativa al estacionamiento.

En concreto, el proyecto contempla la instalación de nuevos paneles informativos en puntos estratégicos de acceso y circulación, así como señalética renovada en las principales vías urbanas y en algunas vías secundarias. Gracias a esta red informativa, los conductores podrán conocer de forma anticipada la disponibilidad de plazas en los distintos aparcamientos públicos, lo que "permitirá tomar decisiones más ágiles y evitar desplazamientos innecesarios".

En aras de esa modernización, la licitación ha contemplado la adquisición e instalación de materiales como la propia señalética vertical con señales direccionales en vías principales y secundarias, información sobre proximidad y capacidad o disponibilidad, todo ello con un diseño "homogéneo, visible y conforme a la normativa vigente" y con el requisito de que estén fabricadas "con materiales duraderos, resistentes a la intemperie y con alta visibilidad tanto diurna como nocturna".

De este modo, el Ayuntamiento busca completar esta estrategia integral para garantizar un servicio público, el de la movilidad en la ciudad, de forma que sea "más eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades actuales de la ciudadanía". Asimismo, han considerado que la mejora de la información sobre estacionamiento contribuirá a disminuir la congestión del tráfico en el centro urbano y a reducir las emisiones derivadas de la circulación en busca de aparcamiento.

En suma, el plazo para la presentación de ofertas estará abierto hasta el próximo 11 de mayo a las 23,59 horas y se hará exclusivamente de manera electrónica para plantear el suministro, instalación, configuración, integración, implementación y correcta puesta en funcionamiento de la señalética y paneles LED y que deberá estar instalado en un periodo máximo de un mes a partir de la firma del contrato.