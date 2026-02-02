El Ayuntamiento de Jaén licita su Plataforma de Destino Turístico Inteligente para mejorar la atención al visitante

Los concejales María Espejo y Luis García Millán. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha sacado a licitación por 333.250 euros (IVA incluido) su plataforma de Destino Turístico Inteligente con el objetivo de mejorar la calidad del servicio turístico que se ofrece al visitante.

El contrato, al que se puede optar hasta el 11 de febrero, contempla dos importantes actuaciones: por un lado, la gestión de los datos turísticos y, por otro, el contenido digital del Centro de Innovación del Paisaje Olivarero, según ha informado este lunes en una nota la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo.

Dichas acciones forman parte del proyecto de Transición Digital incluido dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Para la gestión de los datos turísticos, se incluye el desarrollo de una Plataforma de Destino Turístico Inteligente (PDI) con portal web, concebida no solo como herramienta informativa, sino como un recurso avanzado para el visitante, que incorporará funcionalidades como planificador de viaje y chatbot.

También contará con herramientas internas de gestión, como un sistema CRM y cuadros de mando, que permitirán analizar la demanda turística y adaptar la oferta de forma más eficaz. De igual forma, está prevista la sensorización del destino.

SENSORES EN ESPACIOS ESTRATÉGICOS

Esto supone la instalación de cinco sensores en espacios estratégicos como la Vía Verde del Aceite, la Villa Romana de los Robles y su almazara, el Centro de Innovación del Paisaje Olivarero y dos ubicaciones en el casco histórico.

Estos dispositivos permitirán medir de forma anónima los flujos de personas, generar indicadores y elaborar informes automáticos, siempre en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. El sistema también contempla la interacción por proximidad con los usuarios registrados, a través de canales como WhatsApp o SMS mediante portal cautivo.

Otra de las acciones es la creación y dotación de contenidos digitales orientados a enriquecer la experiencia turística en el futuro Centro de Innovación del Paisaje Olivarero. Esta actuación contempla la creación de proyecciones virtuales en 3D, visitas virtuales de 360º, recreaciones digitales y una propuesta de realidad inmersiva y yicana digital vinculada a distintos recursos Jaén.

PASO DECISIVO

La concejal de Cultura y Turismo ha destacado que este proyecto "supone un paso decisivo para avanzar hacia un modelo de gestión turística basado en el uso inteligente de los datos, con el objetivo de mejorar la experiencia de las personas visitantes, optimizar la toma de decisiones y garantizar la protección y conservación del patrimonio y del espacio urbano".

"Estamos, además, satisfechos con el hecho de que la licitación del contenido del centro de Innovación del Paisaje Olivarero se lleve a cabo de forma paralela a la construcción del edificio. Esto va a suponer que podamos disfrutar de este espacio cuanto antes", ha comentado Espejo.

Por su parte, el concejal de Innovación y Digitalización Administrativa, Luis García Millán, ha explicado que la licitación se articula mediante un único contrato, sin división en lotes, con el fin de asegurar la plena integración e interoperabilidad entre la plataforma digital y los sistemas de sensorización previstos.

EVITAR INCOMPATIBILIDADES

El propio pliego, que parte del área de Informática, justifica esta fórmula para evitar incompatibilidades técnicas y asegurar la eficiencia del sistema, dado que los datos recogidos por los sensores constituyen la base de la analítica y de la gestión del destino".

El edil ha invitado a todas las empresas proveedoras de tecnología a que presenten su oferta y colaboren con el Ayuntamiento para contar "con una plataforma de última generación para la gestión de los datos y el ciudadano podrá planificar sus visitas".

"Una plataforma de destino turístico inteligente que pone a la ciudad de Jaén en pleno siglo XXI y que permitirá recabar datos, hacer ciencia de datos --siempre garantizando la seguridad y protección de los mismos--, e implementar tecnología de inteligencia artificial que nos ayudará a mejorar el servicio que se les da a nuestros visitantes", ha concluido.