El Ayuntamiento de Jaén llevará a pleno la adhesión a la plataforma que reclama la conversión de la A-306 en autovía

JAÉN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén llevará al próximo pleno la adhesión a las reivindicaciones de la plataforma ciudadana de la A-306, que reclama a la Junta de Andalucía, con más de 10.000 firmas y 2.000 miembros hasta el momento, la conversión de esta carretera en autovía.

Así lo ha indicado este miércoles el alcalde, Julio Millán, tras la reunión que, junto a la primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia, María Espejo, y el edil de Patrimonio, José María Cano, ha mantenido con representantes de esta plataforma y el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno.

Millán ha asegurado que el objetivo que plantean es "justo": "pedir algo a lo que se había comprometido el PP en la Junta de Andalucía con los vecinos y vecinas de la provincia", de modo que la citada carretera entre El Carpio y Torredonjimeno se convierta en autovía.

"No puede ser que una reivindicación que ha estado es un programa electoral en los últimos 20 años, cuando llegue al gobierno, se le olvide. Y, además, vayamos para atrás y se saque de la planificación prevista para los próximos años en materia de infraestructuras de comunicación. No es de recibo, la ciudadanía no lo entiende y nos sentimos engañados", ha afirmado.

Al hilo, ha considerado que "Jaén sigue sin ver que está de moda para la Junta" y, de hecho, "se ha conseguido el efecto contrario" con una "inversión aprovechando fondos europeos", en alusión a los más de 15 millones de euros con cargo a la ITI destinados a la reforma de un tramo en el término de Torredonjimeno.

Sin embargo, según ha lamentado, se ha "perjudicado la relación entre Jaén y Córdoba" y "solo hay que poner el GPS para ver que lo que antes se podía hacer en una hora ahora se tarda hora y media".

"No se entiende que la Junta haya hecho esta obra para perjudicar la situación que teníamos, que no era la más ventajosa. Por eso esta plataforma va a contar con el apoyo de este Ayuntamiento y este alcalde en una reivindicación justa para nuestra conexión con Córdoba y porque lo que pase con cualquier municipio de la provincia también nos afecta", ha declarado.

CAPITALES SIN CONEXIÓN DIRECTA POR AUTOVÍA

Por su parte, el alcalde de Porcuna ha subrayado que "la A-306 es la única carretera que no es autovía uniendo a dos capitales de provincia en toda España", Jaén y Córdoba.

"Una autovía que podría ser la vertebración de ambas provincias porque, de realizarse estos 57 kilómetros, ya uniría la A-4 con la A 306, nos supondría una facilidad en el transporte", ha dicho, no sin expresar el sentimiento de engaño, con "un fraude electoral" ante el compromiso de la Junta con esta obra.

Al respecto, Moreno ha hecho hincapié en la necesidad de "concienciar de que éste es un problema social y no político", en tanto se está causando "un gran prejuicio" a la ciudadanía de los municipios de La Campiña, "una comarca que es de las más desfavorecidas".

"Por aquí no pasa el ferrocarril, no hay autovía ni vías de larga distancia, como ocurre con Andújar y Madrid, y se han reducido las salidas y entradas de buses públicos en los dos últimos años. Es una discriminación, se está aislando a los pueblos cuando de lo que se trata queremos fijar población en los municipios", ha criticado.

Por su parte, el concejal de Patrimonio ha incidido en que la promesa de cumplir con la conversión de la A-306, "no solo no se ha cumplido, sino que, además, la Junta no la incluye en sus planes de infraestructuras hasta 2027".

De ahí que desde la plataforma se trabaje con el objetivo de sumar cuantas más adhesiones ciudadanas mejor y reunir 20.000 firmas que permitan trasladar esta reivindicación al debate en el Parlamento de Andalucía, según ha apuntado Francisco Susín en representación de este colectivo.

Se trata de una demanda que esperan poder trasladar al alcalde Córdoba, José María Bellido, al que Moreno, al igual que hizo con su homólogo en Jaén, también solicitó el 14 de febrero una reunión para abordar la situación de esta infraestructura. Por el momento, sin embargo, no ha recibido "respuesta alguna".