El Ayuntamiento de Jaén planta más de 6.000 especies en una campaña de embellecimiento de la ciudad

Campaña de plantación de primavera-verano de la ciudad de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y del Centro Especial de Empleo (CEE), José María Cano, ha informado sobre la campaña de plantación de primavera-verano que se está desarrollando en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de renovar y embellecer los espacios públicos mediante la plantación de más de 6.000 especies vegetales en diferentes enclaves.

Estas labores se están concentrando principalmente en las zonas más céntricas de la capital, para posteriormente extenderse al resto de barrios. Esta campaña de plantación de especies vegetales se realiza coincidiendo con los cambios de estación, con el fin de garantizar la perdurabilidad y adaptación de las plantas, según ha detallado el Consistorio en una nota.

En este sentido, Cano ha informado de que esta actuación "permitirá disfrutar de una gran riqueza de colores en distintos puntos de la ciudad durante los próximos meses", subrayando la importancia de estas intervenciones para mejorar la imagen urbana y la calidad de los espacios públicos.

Entre las actuaciones ya previstas, se incluyen la plantación de más de 6.000 especies distintas en enclaves destacados como la Plaza de las Batallas, donde se colocarán 656 unidades de celosías, así como otras 880 unidades de cosmos. En el Mercado de San Francisco se plantarán 400 celosías en los maceteros. Asimismo, se distribuirán 528 unidades de tagetes en la calle Herrerías, 1.920 zinnias en la Plaza de San Ildefonso y 260 coleos en la calle Roldán y Marín.

Por su parte, se plantarán 440 mimulus en Navas de Tolosa, 400 en Coca de la Piñera y 300 en la cripta de la Catedral. Además, los trabajadores del Centro Especial de Empleo están llevando a cabo labores de trasplante de las plantas ubicadas en la Plaza de la Constitución, reubicándolas entre el Parque de la Concordia y los parterres del Paseo de la Estación.