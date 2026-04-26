Aguilar (PSOE) asegura que Málaga será la "palanca del cambio" que llevará a Montero a la Junta

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista a las elecciones andaluzas, Josele Aguilar, en la reunión de su candidatura para las elecciones autonómicas del 17 de mayo junto al Museo de Málaga. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista a las elecciones andaluzas, Josele Aguilar, ha asegurado este domingo que "Málaga va a ser la palanca del cambio que va a llevar a María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía". Los socialistas malagueños han reunido este domingo a su candidatura para las elecciones autonómicas del 17 de mayo junto al Museo de Málaga para la foto oficial de campaña.

Según ha indicado la formación en una nota, Aguilar ha destacado que el PSOE de Málaga concurre a estos comicios con "un grupo de mujeres y hombres comprometidos, con mucha experiencia, que aúnan juventud y valores socialistas" y que, según ha subrayado, "representa muy bien a la Málaga real, a nuestros municipios, a nuestros barrios y a nuestro sector productivo".

"Es una candidatura que sale con una vocación clara: producir el cambio en Andalucía. Sobran las razones para que ese cambio se produzca el próximo 17 de mayo", ha afirmado.

En este sentido, el líder socialista ha recriminado el "abandono" del Gobierno de Moreno a las familias del alumnado con necesidades especiales, a las que los socialistas acompañarán durante la jornada de este domingo. "Son niños a los que el Gobierno andaluz ha abandonado por completo", ha criticado.

Asimismo, Aguilar ha señalado que "cada día hay una contestación social más fuerte ante el destrozo y el desmantelamiento que Moreno Bonilla está haciendo de la sanidad pública y del conjunto de los servicios públicos".

"Hoy es más necesario que nunca el cambio en Andalucía", ha defendido. En este punto, ha apuntado que los sondeos conocidos reflejan que "el Partido Popular perdería en Málaga dos diputados y la campaña electoral aún no ha comenzado". "El cambio es posible y Málaga va a jugar un papel clave en ese cambio", ha insistido.

Aguilar ha precisado que, desde su llegada a la Secretaría General del PSOE malagueño, defendió que "Málaga tenía que ser la palanca del cambio necesario en el Gobierno de Andalucía". "Y lo vamos a hacer realidad", ha asegurado.

Asimismo, el secretario general del PSOE de Málaga ha realizado un llamamiento "a todos los malagueños y malagueñas que quieran salvar los servicios públicos, aquellos que garantizan la igualdad". "Llamamos a quienes quieren una sanidad pública de calidad, que funcione, sin listas de espera eternas y sin la carencia de profesionales sanitarios que sufrimos actualmente", ha señalado.

También se ha dirigido a quienes defienden "una educación pública de calidad", que, según ha afeado, "está siendo atacada por el Gobierno de Moreno". En este sentido, ha criticado "la apuesta por las universidades privadas frente a la situación en la que mantiene a la universidad pública malagueña", así como "los problemas en la Formación Profesional y el cierre de aulas en los colegios públicos".

Aguilar ha extendido ese llamamiento a quienes quieren "salvar y proteger la dependencia". "No podemos permitir que haya personas mayores que mueran en esas eternas listas de espera de la dependencia", ha lamentado.

"El próximo 17 de mayo nos jugamos mucho. Nos jugamos el día a día de todos nosotros y nosotras, porque es la Junta de Andalucía la que tiene las competencias fundamentales que afectan a nuestras vidas", ha afirmado.

Por último, Aguilar ha reiterado que "el cambio es posible en Andalucía" y ha concluido: "Vamos a hacer que Málaga sea la palanca del cambio que lleve a María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía el próximo 17 de mayo".

