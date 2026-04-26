El PSOE de Jaén defiende que con Montero habrá "políticas útiles y eficaces" de vivienda en Andalucía

El candidato al Parlamento andaluz Víctor Torres en su visita a la empresa Miramar de Bailén. - PSOE DE JAÉN

BAILÉN (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

El candidato al Parlamento andaluz Víctor Torres ha puesto en valor "la apuesta y el compromiso" en materia de vivienda que, a partir del 17 de mayo, podría impulsar la Junta de Andalucía con la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia, María Jesús Montero, al frente, en coordinación con el Gobierno de España, para aplicar en la comunidad "políticas útiles y eficaces" en este ámbito.

Torres ha realizado estas declaraciones tras visitar la empresa Miramar de Bailén, dedicada a la fabricación de ladrillos, un sector que ha calificado como "una gran oportunidad" en el contexto del nuevo Plan Estatal de Vivienda. En este sentido, ha destacado que, de los 7.000 millones de euros previstos por el Gobierno de Pedro Sánchez, Andalucía será "la comunidad más beneficiada", con cerca de 1.200 millones, destinados a vivienda protegida y sujetos a criterios que, según ha subrayado, "impiden la especulación".

"Si Andalucía quiere construir vivienda con estos fondos, tendrá que ser vivienda protegida de forma permanente para evitar la especulación", ha señalado. Asimismo, ha recordado que la Junta deberá aportar el 40% de la financiación, criticando la gestión del Ejecutivo autonómico. "Hasta ahora lo único que ha hecho ha sido poner la mano, gastar el dinero donde ha querido sin repercutir en los andaluces y luego olvidar el compromiso", ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El candidato socialista al Parlamento andaluz ha defendido que este Plan Estatal de Vivienda supone "un cambio de paradigma en las políticas de vivienda", al reforzar su función social y el impulso a la rehabilitación. Además, ha señalado que esta medida refuerza la Ley de Vivienda de 2023, que habría sido "boicoteada" por la Junta. En este sentido, ha acusado al Gobierno andaluz de haber aprobado "deprisa y corriendo, por la puerta de atrás, una ley de vivienda con un modelo contrapuesto, el de la especulación, el que le gusta a Moreno, el de hacer negocio".

Torres ha reiterado que este plan estatal supone una oportunidad para empresas como Miramar y para municipios como Bailén, aunque ha lamentado que, hasta el momento, "la Junta y el Ayuntamiento de Bailén no están aprovechando las oportunidades que ofrece este sector en la ciudad".

Por su parte, la concejala socialista de Bailén, Begoña García, ha subrayado la importancia del sector de la construcción para el municipio y ha recordado que se trata de una actividad "valiosa y necesaria". "Hay que poner en valor el trabajo de estas empresas y de sus profesionales. Necesitamos vivienda y apostar por la vivienda social para que los jóvenes puedan acceder y emanciparse. Vamos a conseguirlo a partir del 17 de mayo", ha afirmado.