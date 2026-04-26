Adelante denuncia una "crisis profunda" en la atención al alumnado NEAE y reclama "más recursos y centros completos"

El candidato de Adelante Andalucía por Málaga, Luis Rodrigo, durante la manifestación en defensa de las familias con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía por Málaga, Luis Rodrigo, ha mostrado su apoyo durante la manifestación en defensa de las familias con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) celebrada en Málaga, y ha denunciado la "crisis profunda" que, a su juicio, atraviesa la atención a la diversidad y la inclusión en el sistema educativo andaluz, al tiempo que ha exigido "más recursos y centros realmente completos".

Rodrigo ha señalado que la situación actual es "consecuencia directa de la falta de recursos", lo que está provocando "una pérdida importante de talento y de igualdad de oportunidades" para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Según ha explicado, esta carencia repercute especialmente en las plantillas y en unas ratios que ha calificado de "inasumibles" para garantizar una atención adecuada. "No puede ser que se considere un centro de Primaria completo sin orientador, o que un especialista en Audición y Lenguaje tenga que atender a 50 niños y un maestro de Pedagogía Terapéutica a más de 70. Eso no es un centro completo", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido que la solución es "sencilla y perfectamente viable", señalando que hay que aumentar los recursos y garantizar que todos los centros dispongan de plantillas completas, tanto en Primaria como en Secundaria. "Medidas que están recogidas en el programa electoral de Adelante Andalucía y que son prioritarias para la formación andalucista", ha apostillado.

"Las cosas se pueden hacer de otra manera", ha reprochado, al tiempo que ha subrayado que esta cuestión "no es un privilegio ni un favor que la Junta haga a estas familias, sino un derecho: garantizar la igualdad de oportunidades y no privar a este alumnado de su desarrollo personal, profesional y social".