El Ayuntamiento de Jaén recibe el informe favorable del Ministerio de Hacienda al presupuesto de 2026

JAÉN 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha recibido el informe favorable del Ministerio de Hacienda al presupuesto 2026. El objetivo ahora es su aprobación en pleno la próxima semana, una vez que desde el Consistorio se haya negociado con el Ministerio la flexibilización de los ajustes que ha planteado Hacienda.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha apuntado que el documento favorable de la Dirección General de Estabilidad Presupuestaria se ha recibido en registro este mismo lunes.

El Ayuntamiento y el Ministerio mantendrán esta semana una reunión con las alegaciones que plantea el Consistorio, de tal manera que el ajuste de algunas partidas que reclama Hacienda pueda hacerse como ya se hizo en el presupuesto de 2017 a lo largo del año. Actualmente, el presupuesto con el que se cuenta es el de 2017 que ha llegado prorrogado hasta la actualidad.

"Hemos recibido el informe favorable del Ministerio de Hacienda para la definitiva aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Jaén", ha dicho Millán, que ha precisado que es un informe "condicionado a la reducción de algunas partidas como ya nos indicaron con carácter previo y esperábamos a raíz del primer informe".

Ahora el Ayuntamiento busca plantear unas alegaciones al Ministerio para "flexibilizar estos condicionantes, en el sentido de que estos ajustes se lleven a cabo como ya se hizo en el presupuesto de 2017, a lo largo del año de ejecución del ejercicio".

Por este motivo, Millán anuncia que planteará una reunión esta misma semana con el Ministerio para cerrar estas cuestiones, resolverlas con el mismo sistema que dio luz verde al presupuesto de 2017 y de esta forma plantear la aprobación en pleno del presupuesto de 2026 la próxima semana.