Ayuntamiento de Jaén reporta una docena de incidencias por la borrasca y la estabilidad de los caudales

Imagen de Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha reportado una docena de incidencias en la capital por la borrasca Marta y ha destacado el "comportamiento estable" dentro de caudales elevados de los ríos, con la única incidencia del corte de la carretera de acceso a La Manseguilla de forma preventiva por algunas escorrentías procedentes de tierras de labor, que no proceden del caudal del río y el del camino de Las Cabezadas.

El alcalde, Julio Millán, ha informado en una nota que la jornada de alerta naranja ha estado presidida por fuertes vientos y algunas trombas de agua que, hasta las 19,00 horas, han sostenido los cauces de los ríos en la zona de Los Puentes. Las intervenciones en ciudad han sido motivadas por la caída de elementos y mobiliario por el viento sin gran repercusión.

En cuanto a la carretera a La Manseguilla, los agentes de Policía Local detectaron en torno a las 18,30 horas un embolsamiento de agua que no procedía del cauce del río sino de tierras de labor cercanas que han llevado al corte a la altura del acceso a la urbanización de La Manseguilla desde la carretera de Mancha Real, a la altura de Cerro Molina.

La Guardia Civil ha procedido a dejar sin efecto la cámara pone multas instalada por el Ayuntamiento de La Guardia en el acceso a La Manseguilla para que los vecinos sigan teniendo acceso alternativo para garantizar su movilidad en caso de necesidad.

También han procedido a atender la anegación del camino de Las Cabezadas este sí motivado por las aguas de evacuación procedentes de la cercana autovía. Entre otras incidencias, el Ayuntamiento destaca que los bomberos han trabajado hoy de nuevo sumergidos en el cauce del río a su paso por el Puente Jontoya para retirar nuevos ejemplares de árbol caídos por el efecto del reblandecimiento de la tierra debido a las constantes lluvias.

Finalmente, Millán ha señalado que el nivel 1 del Plan de Emergencia Local se mantiene este domingo por precaución ante los últimos coletazos de la borrasca Marta.