El Ayuntamiento de Jaén valora el proyecto CyberHER II para impulsar vocaciones tecnológicas entre las jóvenes

Luis García Millán y José María Ruiz en el encuentro sobre el proyecto CyberHER II. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha valorado el proyecto CyberHER II 'Rompiendo códigos', de la Fundación Innovasur, para impulsar vocaciones tecnológicas entre las jóvenes jiennenses acercando disciplinas como la robótica, la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

Así lo ha indicado este martes en una nota el concejal de Empleo, Imefe e Innovación, Luis García Millán, tras el encuentro que ha mantenido un encuentro con el gerente de la citada entidad, José María Ruiz.

La fundación ha presentado CyberHER II a los XV Premios Solidarios Orange 2026, un certamen dirigido a entidades sociales que desarrollan proyectos en los que la tecnología constituye una herramienta fundamental para generar un impacto positivo en la sociedad.

El edil ha trasladado el apoyo municipal a esta iniciativa y ha animado a votar por él porque es busca reducir la brecha de género en las vocaciones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, acercando la robótica, la inteligencia artificial y la ciberseguridad a las estudiantes de ESO y Bachillerato de la provincia de Jaén.

En este sentido, ha explicado que trata de favorecer que las jóvenes, especialmente de zonas rurales, descubran nuevas oportunidades formativas y profesionales en sectores con una creciente demanda de talento.

El gerente de la Fundación Innovasur ha destacado que aproximar la tecnología a las jóvenes desde edades tempranas es fundamental para despertar vocaciones, combatir estereotipos y favorecer una mayor presencia femenina en ámbitos profesionales estratégicos para el desarrollo económico y la transformación digital.

"Esto lo vamos a hacer con talleres de programación básica, ciberseguridad, robótica que impartirán mujeres especialistas del sector que les demuestren que pueden llegar a donde ellas quieran. Queremos despertar vocaciones, romper estereotipos y que la gente que vive en los pueblos tenga las mismas oportunidades", ha explicado.

Ruiz, que agradecido el respaldo del Imefe, ha animado a votar por el proyecto presentado a los Premios Solidarios de Orange, en el que puede participar cualquier persona hasta el 30 de octubre a través del enlace https://voluntariado.masorange.es/candidatura/cyberher-ii-ro...

En concreto, CyberHER II contempla actuaciones dirigidas a chicas de entre 14 y 16 años, con una previsión de 1.000 beneficiarias directas y un ámbito de actuación provincial. Con un presupuesto estimado de 45.000 euros, prevé llevar estas actividades a distintos centros educativos, incluidos los ubicados en municipios alejados de los principales núcleos urbanos, para facilitar el acceso de las jóvenes a experiencias tecnológicas y referentes profesionales femeninos.