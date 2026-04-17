Ayuntamiento de Jaén de valora la regularización de inmigrantes, con "criterios claros y realistas", y su impacto local

La concejala Ángeles Díaz (i) conversa con una posible beneficiaria de la regularización a las puertas del Patronato de Asuntos Sociales. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha valorado la regularización extraordinaria de personas inmigrantes, un "procedimiento con criterios claros y realistas" que puede tener un "impacto especialmente significativo" en la ciudad y la provincia.

Así lo ha indicado este viernes en una nota la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, una vez que ya está en marcha el citado proceso aprobado por el Gobierno de España, que "puede marcar un punto de inflexión para miles de personas extranjeras que ya residen en el país".

Ha explicado que este proceso excepcional permitirá a personas en situación administrativa irregular acceder a una autorización de residencia y trabajo, siempre que cumplan una serie de requisitos establecidos.

"No se trata de una medida automática, sino de un procedimiento con criterios claros y realistas, que tienen en cuenta la situación social y laboral de muchas personas", ha afirmado la edil, quien ha añadido que esta regularización responde a "una realidad social consolidada".

En este sentido, ha señalado que muchas de las personas potencialmente beneficiarias viven, trabajan o mantienen vínculos familiares en España, pero carecen de autorización administrativa. Así, la medida pretende facilitar su plena integración, garantizar derechos y contribuir a la cohesión social, al tiempo que combate la economía sumergida.

En el caso de la provincia de Jaén, ha apuntado que tendrá "un impacto especialmente significativo": "Al favorecer la regularización de trabajadores temporeros que participan en campañas agrícolas, como la recogida de la aceituna, y que en muchos casos se encuentran en situación de vulnerabilidad", ha dicho, no sin subrayar que contribuirá "a mejorar sus condiciones laborales y a reforzar el sistema productivo".

Podrán acogerse a esta regularización las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 1 de enero de 2026. Además, deberán acreditar una permanencia continuada en el país de al menos cinco meses previos a la solicitud, ser mayores de edad, no contar con autorización de residencia o estancia en vigor y carecer de antecedentes penales no cancelables en España.

A estos requisitos se suma la necesidad de cumplir al menos una de las siguientes condiciones: disponer de vínculo laboral (haber trabajado en España o contar con una oferta de empleo de al menos 90 días), acreditar la existencia de unidad familiar (como convivencia con hijos menores o familiares dependientes) o encontrarse en una situación de vulnerabilidad, debidamente acreditada mediante informe de los servicios sociales.

PLAZOS

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026. Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática o presencial a través de los canales habilitados por la Administración, con la posibilidad de contar con el apoyo de profesionales y entidades colaboradoras en materia de extranjería.

Entre la documentación requerida se incluye el pasaporte (incluso caducado), certificado de antecedentes penales del país de origen, acreditación de permanencia en España y un cuestionario sobre la situación formativa y sociolaboral.

Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que, desde el momento en que se inicia el trámite, la persona solicitante podrá residir y trabajar provisionalmente, tanto por cuenta ajena como propia, lo que evita situaciones de desprotección.

El plazo máximo de resolución será de tres meses. En caso de concesión, la autorización tendrá una duración inicial de un año, tras el cual podrá solicitarse su renovación o modificación dentro del régimen general de extranjería.

"Desde el Patronato Municipal de Asuntos Sociales, aportamos los informes de vulnerabilidad que se solicitan en el edificio municipal y que sirven para aquellas personas que no cumplen el requisito de tener una vinculación laboral o familiar en el país", ha explicado Díaz.

Para más información o para iniciar el trámite, las personas interesadas pueden solicitar cita previa a través del teléfono 060.