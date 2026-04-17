Adelante Andalucía lamenta la situación estructural y laboral en el Hospital de Bormujos (Sevilla)

La candidata de Adelante Andalucía por Sevilla, Begoña Iza, con varios trabajadores del hospital de Bormujos (Sevilla).
La candidata de Adelante Andalucía por Sevilla, Begoña Iza, con varios trabajadores del hospital de Bormujos (Sevilla). - ADELANTE ANDALUCÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 17 abril 2026 17:08
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BORMUJOS (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La candidata de Adelante Andalucía por Sevilla, Begoña Iza, ha lamentado este viernes la situación estructural y laboral del Hospital de Bormujos (Sevilla). Un centro situado en el Aljarafe que atiende a más de 300.000 personas.

Según una nota remitida por el partido, Iza se ha reunido con los trabajadores del hospital quienes les han trasladado "la falta de servicios, como dermatología y psiquiatría, y las condiciones laborales del personal sanitario".

"Estando dentro del servicio de la red de hospitales del Servicio Andaluz de Salud, ellos no tienen las mismas condiciones que sus compañeros y compañeras de hospitales como Valme o Virgen del Rocío", ha señalado.

La candidata ha asegurado que el hospital "necesita más financiación y mejores condiciones para los sanitarios y las sanitarias, sobre todo porque ante las condiciones que sufren hay mucha rotación y hay muchos compañeros suyos que acaban yéndose".

Junto a los trabajadores, Adelante Andalucía ha pedido a la administración andaluza que "aumente el nivel presupuestario del hospital, así como de las medidas de fiscalización que aseguren las condiciones laborales y salariales de los sanitarios en relación con el resto de hospitales de la región".

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