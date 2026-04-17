Adelante Andalucía lamenta la situación estructural y laboral en el Hospital de Bormujos (Sevilla)

La candidata de Adelante Andalucía por Sevilla, Begoña Iza, con varios trabajadores del hospital de Bormujos (Sevilla). - ADELANTE ANDALUCÍA

BORMUJOS (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La candidata de Adelante Andalucía por Sevilla, Begoña Iza, ha lamentado este viernes la situación estructural y laboral del Hospital de Bormujos (Sevilla). Un centro situado en el Aljarafe que atiende a más de 300.000 personas.

Según una nota remitida por el partido, Iza se ha reunido con los trabajadores del hospital quienes les han trasladado "la falta de servicios, como dermatología y psiquiatría, y las condiciones laborales del personal sanitario".

"Estando dentro del servicio de la red de hospitales del Servicio Andaluz de Salud, ellos no tienen las mismas condiciones que sus compañeros y compañeras de hospitales como Valme o Virgen del Rocío", ha señalado.

La candidata ha asegurado que el hospital "necesita más financiación y mejores condiciones para los sanitarios y las sanitarias, sobre todo porque ante las condiciones que sufren hay mucha rotación y hay muchos compañeros suyos que acaban yéndose".

Junto a los trabajadores, Adelante Andalucía ha pedido a la administración andaluza que "aumente el nivel presupuestario del hospital, así como de las medidas de fiscalización que aseguren las condiciones laborales y salariales de los sanitarios en relación con el resto de hospitales de la región".

