El Ayuntamiento de Linares (Jaén) desactiva desde este miércoles el plan de emergencia

LINARES (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) desactivará a partir de las 8,01 horas de este miércoles su Plan Territorial de Emergencia (PTEL). Aún así, en aras de la prevención, y hasta que se subsanen los daños derivados del temporal, continuarán cerrados al público los parques infantiles entoldados, el Pabellón Julián Jiménez y la piscina municipal cubierta.

Desde el Consistorio se ha informado de que la desactivación de este plan se realiza en concordancia con las directrices del Plan de Emergencias de la Junta de Andalucía. En base a la evaluación de las autoridades autonómicas, se confirma que el riesgo de nuevas alertas no está presente.

El PTEL, que se activó por primera vez el pasado 3 de febrero, se encontraba ya en fase de pre-emergencia situación 0 desde el día 9 de febrero. El balance de todas las actuaciones realizadas para atender incidencias desde su activación recoge 260 intervenciones de Policía Local, 240 de Bomberos, 75 de Protección Civil, 165 actuaciones del Servicio de Parques y Jardines y 164 intervenciones del Área de Infraestructuras, además de las actuaciones llevadas a cabo por la Brigada Multiservicios para limpieza de imbornales y reparaciones provisionales de socavones.

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha agradecido todo el trabajo realizado por los diferentes cuerpos de seguridad, servicios de emergencia, concejales y técnicos de las áreas municipales implicadas, desde que comenzaron a registrarse incidencias derivadas del temporal, las 24 horas del día, y habiéndose celebrado nueve reuniones del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) en apenas 15 días.

Asimismo, ha destacado la importancia que ha supuesto que Linares contase con un plan de emergencias disponible, coordinado y en vigor, el cual "se ha desarrollado en condiciones óptimas". Además, ha subrayado la importancia de que la ciudadanía haya seguido en todo momento las recomendaciones e indicaciones, contribuyendo así a que no se hayan registrado daños personales.