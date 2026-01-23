El Ayuntamiento de Linares (Jaén) impulsa un nuevo PGOM "adaptado a las necesidades socioeconómicas" del municipio

El concejal de Urbanismo de Linares, Antonio Garrido - AYUNTAMIENTO DE LINARES

JAÉN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) ha impulsado la redacción de nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Linares (Jaén), que "marcará un punto decisivo en el desarrollo urbanístico y estratégico de la ciudad, adaptado a las necesidades socioeconómicas actuales".

Así lo ha apuntado el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antonio Garrido, que ha indicado que ya se han cumplido 30 años desde la entrada en vigor del actual plan, aprobado en 1995 y ahora "Linares necesita un nuevo marco jurídico y técnico para responder a los grandes retos presentes y de un futuro inmediato".

Garrido ha afirmado que con el nuevo PGOM se podrán realizar "actuaciones muy necesarias para el desarrollo de la ciudad", puesto que "estará adaptado a la legislación actual, tanto autonómica como estatal, lo que dará seguridad jurídica a inversores y emprendedores que quieran venir a invertir a Linares para crear empleo y generar riqueza".

"El nuevo PGOM nos permitirá redefinir el modelo de ciudad que se pretende construir: más habitable, inclusiva, más verde, competitiva y con mayores oportunidades, atendiendo a necesidades tan importantes como la vivienda, la movilidad, la eficiencia energética, la protección del medio ambiente y el impulso de sectores estratégicos", ha dicho el edil.

Ha detallado que el proceso que conducirá hasta la aprobación definitiva del PGOM se inició el pasado mes de noviembre con la adjudicación al equipo Territorio Urbanístico del documento técnico del plan, y al equipo Ibermad, de la documentación para el trámite ambiental.

Hasta la finalización del mismo habrá que superar ocho fases. Ya se ha superado la primera de ellas, que ha consistido en la elaboración de un programa de trabajo y un plan de participación ciudadana para que la ciudadanía y los agentes sociales puedan intervenir en la definición del futuro urbano de Linares.

Para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, desde el Área de Ordenación Territorial y Medio Ambiente se ha creado la marca 'Linárea', para la difusión y divulgación del PGOM durante su redacción. "Además, se puesto en funcionamiento el dominio web Linarea.es, que consiste en una herramienta que permite la interactuación entre el órgano tramitador, que es el Ayuntamiento de Linares, y la ciudadanía, ya que se han habilitado buzones para la recepción de ideas y sugerencias, tanto de cada área temática como a nivel general.

Para facilitar la difusión, divulgación y participación en la tramitación del PGOM se ha dividido la planificación en seis áreas temáticas: patrimonio, paisaje, vivienda, igualdad, industria e infraestructuras. Con esta división se pretende fomentar la incorporación de sugerencias de una forma sencilla y cómoda para la ciudadanía.

El concejal ha explicado que también se ha organizado una serie de mesas de participación a las que se convocará a los agentes sociales de la ciudad para debatir sobre las estrategias a seguir y "planificar entre todos una ciudad más saludable, amable y preparada para los retos futuros".

Las mesas de participación irán precedidas de charlas realizadas por ponentes de reconocido prestigio que expondrán sus experiencias en cada área y finalizará siempre con una mesa de debate en la que participarán los equipos redactores del plan.