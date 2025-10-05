Ayuntamiento de Lopera pide a la Junta que "asuma su responsabilidad" y recupere el Centro de Participación Activa

LOPERA (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lopera (Jaén) ha exigido a la Junta de Andalucía "que deje de poner excusas" y recupere el Centro de Participación Activa (CPA), en lugar de seguir "escudándose" en la Administración local "para no asumir su responsabilidad".

Con el objetivo de incidir en esa demanda, además, se prevé una nueva concentración "en próximas fechas", según ha indicado a Europa Press la alcaldesa, Carmen Torres. Y ello después de una reciente reunión con la delegada Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que no fue satisfactoria.

Tras ese encuentro, la delegada del ramo, Ángela Hidalgo, solicitó al Consistorio "la cesión de un local que cumpla la normativa" para las actividades del centro, cerrado de forma preventiva en junio de 2024 por el derrumbe parcial del techo y "problemas estructurales" del edificio.

Al respecto, el Ayuntamiento ha recordado que CPA de Lopera es titularidad exclusiva del Gobierno andaluz, que "decidió hace ya más de un año cerrarlo bajo su responsabilidad, sin ofrecer ni una sola alternativa" para que los usuarios continuaran con sus actividades.

A petición, precisamente, de ellos, el Consistorio "cedió el único espacio disponible (la antigua sede de Arlo) para que siguieran con parte de su actividad, además de las instalaciones del pabellón polideportivo para la gimnasia. Mientras tanto, el CPA "permanece cerrado sin que la Junta de Andalucía tenga claro qué va hacer con él".

En este sentido, considera que la Administración autonómica, "intentando engañar a los usuarios de Lopera, quiere parchear y trasladar su problema al Ayuntamiento", exigiéndole un espacio con unas características concretas que la localidad "no tiene".

"El Ayuntamiento de Lopera, al no tener la competencia ni un edificio de las características del que actualmente mantiene cerrado la Junta de Andalucía, no puede solucionarle el problema que ellos mismos generaron", ha subrayado.

Pese a ello, según ha añadido, "siempre ha estado en contacto con la junta de gobierno del Centro de Participación Activa, "colaborando con ellos en todo lo que sí ha estado en sus manos.

"Exigimos a la Junta de Andalucía que deje de poner excusas, escudándose en el Ayuntamiento para no asumir su responsabilidad y vuelva a poner en funcionamiento de forma inmediata el Centro de Participación Activa de Lopera", ha recalcado.