El Ayuntamiento de Porcuna (Jaén) suspende las clases en los centros educativos y la actividad deportiva por el temporal

El Ayuntamiento de Porcuna (Jaén) ha emitido un decreto de Alcaldía por el que acuerda suspender este miércoles la actividad en centros educativos e instalaciones deportivas del municipio, debido al temporal de viento y lluvia.

El documento, firmado por el alcalde, Miguel Moreno, alude al informe emitido por el jefe de la Policía Local de Porcuna sobre la "conveniencia" de anular esa actividad, dados los avisos meteorológicos, así como al artículo 124.4.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En él, se establece que corresponde a la Alcaldía "adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas", según explica el decreto, consultado por Europa Press.

Por todo ello, el Ayuntamiento resuelve "suspender temporalmente las actividades en todas las instalaciones deportivas municipales durante el día 28 de enero de 2026, reiniciándose de nuevo la actividad, si no hay incidencias, al siguiente día". Del mismo modo, se acuerda "suspender temporalmente las clases en todos los centros educativos" de la localidad durante esta jornada.

Igualmente, se da traslado de este decreto a la Policía Local, a Emergencias y Protección Civil, a los Servicios Educativos Municipales, a las concejalías de Deportes, de Mercados, de Festividades y de Educación, además de a los centros educativos afectados.

Cabe recordar que la provincia de Jaén no está afectada por la suspensión de la actividad lectiva presencial decretada para este miércoles por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en centros educativos y asistenciales de 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz, debido a los efectos de la borrasca Joseph.

Unas condiciones meteorológicas adversas, por las que desde las diferentes administraciones se sigue haciendo un llamamiento a extremar la precaución, tanto por la lluvia como, especialmente, por el fuerte viento, por el que buena parte de la provincia está en aviso naranja.

PRUDENCIA

Así, por ejemplo, el alcalde de la capital, Julio Millán, ha apelado a la prudencia y la responsabilidad de los vecinos a la hora de tomar medidas tanto de protección personal como para garantizar la seguridad a terceros en la vía pública.

Tras apuntar que la borrasca puede dejar rachas de viento de más de 90 kilómetros/hora y lluvias, ha recordado la importancia de tomar medidas sencillas como retirar objetos que puedan caer desde ventanas y terrazas a la vía y evitar transitar bajo zonas arboladas, postes o edificios en construcción, con grúas y elementos similares, así como no atravesar parques sin cerramiento.

"Tenemos una situación de alerta que ha pasado de amarilla a naranja desde primera hora de la mañana sobre todo por las rachas de viento, por lo que es importante seguir estas recomendaciones", ha subrayado en una nota.

Ha indicado, además, que se mantienen las medidas de seguridad en instalaciones municipales este martes, con el cierre de parques especialmente, y se amplía al cierre total las instalaciones deportivas de la ciudad ante la previsión de más lluvia y rachas de viento más fuertes.

Millán ha explicado que los efectivos municipales de seguridad realizaron solo en la mañana y la tarde de este martes más de una treintena de intervenciones para retirar cascotes, elementos caídos a la vía, ramas y árboles caídos y elementos de fachadas que podían causar accidentes. Una situación que, tras una noche relativamente tranquila, se está repitiendo esta mañana con numerosos avisos, según fuentes municipales.

CAUCES

El alcalde también ha agradecido su especial implicación para vigilar el cauce de la vega de los ríos, que mantiene buen comportamiento en su caudal. "A los vecinos y vecinas de estas zonas les supone una gran tranquilidad saber que estamos vigilando", ha afirmado.

Precisamente, la evolución de los cauces es otro de los asuntos donde se tiene puesto el foco en otros puntos de la provincia. El Ayuntamiento de Baeza ha solicitado a la ciudadanía "no transitar, por ningún medio posible", por las proximidades del embalse Pedro Marín ante el "aviso rojo --situación hidrológica muy peligrosa-- por posibles inundaciones".

Además, hay otro enclave con nivel naranja --situación peligrosa--, según el Sistema Automático de Información Hidrológica del Guadalquivir (SAIH). Se trata del río Guadalquivir a su paso por Marmolejo. El Ayuntamiento ha cerrado "por seguridad" el Área Recreativa de la Fuente de los Socialistas y los Jardines del Balneario, "debido al riesgo de inundación.

"Las lluvias y la acumulación de agua hacen necesario este cierre temporal para evitar cualquier incidente. Os pedimos que respetéis la señalización y evitéis acceder a estas zonas hasta nuevo aviso", destaca el Consistorio marmolejeño en sus redes sociales.

En el caso de Villacarrillo, el Ayuntamiento ha decretado la fase "de preemergencia", debido al aumento del caudal de los ríos Aguascebas y Guadalquivir.

En Cazorla, se cortó el acceso al sendero del río Cerezuelo, "debido al riesgo de desbordamiento en varios puntos del recorrido". Igualmente, el Ayuntamiento solicita a la ciudadanía "extremar la precaución, respetar la señalización y evitar el paso por la zona hasta nuevo aviso".

Por su parte, debido al desbordamiento del río Guadalquivir a su paso por la población de Coto-Ríos, en el municipio de Santiago-Pontones, se ha dispuesto desde el lunes un acceso por el camino del cementerio.

"Pedimos colaboración y calma ante esta situación, aminorar los desplazamientos y extremar las precauciones con desprendimientos y caídas de árboles", ha señalado el Ayuntamiento a través de redes sociales, donde también se ha referido a las lluvias y rachas fuertes de viento.

Por ello, ante los avisos meteorológicos y al igual que otros muchas localidades jiennenses, ha cerrado los parques municipales. También ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios, asegurar macetas, muebles y otros objetos que puedan caer por el viento, no pasar ni aparcar bajo árboles o estructuras inestables y extremar la precaución.