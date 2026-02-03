Los ayuntamientos de Granada activan sus planes de emergencias por alerta naranja por lluvias persistentes

Trabajos de reparación tras los efectos del temporal en Salobreña, en la costa de Granada, la semana pasada - AYUNTAMIENTO

GRANADA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La activación de la alerta naranja por lluvias intensas y extraordinariamente persistentes, prevista este miércoles en toda la provincia de Granada a excepción de en las comarcas del norte, está llevando a los ayuntamientos a activar sus planes de emergencias locales y a emitir bandos y llamamientos en redes sociales para que los vecinos extremen las precauciones.

Este pasado lunes a última hora, la Diputación de Granada recomendaba a los alcaldes de la provincia evaluar la activación de sus respectivos planes de emergencias locales, con el objetivo de "prevenir riesgos y garantizar la seguridad de la población" ante las previsiones meteorológicas de esta semana.

Desde el Ayuntamiento de Motril, en la Costa Tropical, el paso de la alerta amarilla a naranja por lluvias y fenómenos costeros, conlleva, además del cierre de las instalaciones deportivas, también el del cementerio municipal ante este aviso que está difundiendo la Agencia Estatal de Meteorología a través de su web, consultada por Europa Press.

También en el litoral granadino, el alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, ha trasladado un mensaje de máxima responsabilidad y prudencia a todos los vecinos de Almuñécar y La Herradura ante el episodio de lluvias intensas y fuertes vientos previsto para este miércoles debido al paso de la borrasca Leonardo.

En este sentido, el regidor de Almuñécar ha incidido en la suspensión de la actividad lectiva decretada por la Junta de Andalucía como medida preventiva, señalando que "esta decisión debe servir para reducir al máximo la movilidad y para que las familias permanezcan en casa siempre que sea posible".

Las clases presenciales en colegios e institutos andaluces han quedado suspendidas este miércoles en todas las provincias, salvo Almería, como consecuencia del fuerte temporal que azota a la comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante una comparecencia en la que ha anunciado la decisión de "elevar a situación operativa 2 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía", dada la situación meteorológica e hidrológica extraordinaria que se plantea para los próximos días.

En este contexto, Ruiz Joya ha insistido en que "por favor, no se realicen desplazamientos innecesarios, que no se acerquen a ríos, ramblas ni barrancos, ni siquiera para comprobar su estado", advirtiendo de que "va a ser un día complicado y cualquier precaución es poca". En esta línea, ha subrayado que "lo más recomendable es que la gente se quede en casa con sus niños, quien pueda".

Se esperan "precipitaciones que podrían alcanzar hasta 90 litros por metro cuadrado en doce horas, e incluso valores superiores de forma puntual, acompañadas de rachas de viento de hasta 75 kilómetros por hora y un fuerte temporal marítimo", lo que incrementa el riesgo de inundaciones, crecidas de cauces, desprendimientos y afecciones en zonas costeras.

Por su parte, el Ayuntamiento de Salobreña ha reactivado su plan municipal de emergencias ante las previsiones de alerta naranja por lluvias y fenómenos costeros derivados de los efectos de la borrasca Leonardo "como medida preventiva y de coordinación ante la llegada de un nuevo frente".

El alcalde de Salobreña, Javier Ortega, ha subrayado que "se está realizando un seguimiento continuo de la situación, haciendo un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad de la ciudadanía, evitando conductas de riesgo".

"La pasada semana el temporal causó importantes destrozos en el litoral, y los operarios municipales siguen centrados en la retirada de restos y en la recuperación de las zonas más afectadas en todo el ámbito municipal", ha explicado por su parte el edil de Seguridad Ciudadana, Antonio Rodríguez.

Por otro lado, en el área metropolitana, el Ayuntamiento de Armilla ha constituido este miércoles el Centro de Coordinación Operativa Municipal y ha activado el plan de emergencias ante las alertas meteorológicas relativas a fuertes lluvias y viento en las próximas horas.

La alcaldesa armillera, Loli Cañavate, ha recomendado a la ciudadanía no realizar desplazamientos "a no ser que sean absolutamente necesarios, evitar el paso bajo cornisas y otros elementos de fachada que puedan suponer un riesgo".

Se solicita a los vecinos de Armilla que sigan en todo momento los consejos de Policía Local y de Protección Civil, así como "prestar atención a los canales de comunicación institucional del Ayuntamiento".