Badanelli (Vox) exige "prioridad para las familias cordobesas" en materia social

La candidata número uno de Vox por Córdoba a las Elecciones Andaluzas del 17M, Paula Badanelli (tercera por la dcha.), en su visita a la Asociación Resurgir. - VOX

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno de Vox por Córdoba a las Elecciones Andaluzas del 17M, Paula Badanelli, ha visitado la Asociación de Mujeres Resurgir, en el barrio de Cercadillas, donde ha puesto en valor "la labor social que esta entidad realiza desde hace años ayudando a familias en situación de vulnerabilidad", exigiendo "prioridad para las familias cordobesas" para recibir ayudas públicas.

Según ha informado Vox en una nota, Badanelli ha destacado que desde su formación llevan "infinidad de visitas" colaborando con esta asociación, trabajando "codo con codo" para apoyar a los vecinos de este barrio cordobés.

En este sentido, ha subrayado el "esfuerzo constante de las integrantes de Resurgir, que organizan iniciativas solidarias durante todo el año, especialmente en fechas señaladas como la Navidad, para garantizar que los niños reciban un regalo y que muchas familias puedan cubrir necesidades básicas".

Son "personas que hacen todo lo posible para ayudar a sus vecinos a pagar la luz o a poner un plato de comida en la mesa", ha afirmado la candidata, lamentando que "desgraciadamente, a estas familias cordobesas no les llegan las ayudas que necesitan".

Badanelli ha criticado que "esta situación no es aislada, sino que afecta a muchas familias andaluzas" que, según ha señalado, "quedan fuera del sistema mientras otros tienen prioridad". Por ello, ha insistido en la necesidad de aplicar políticas de "prioridad nacional que garanticen que los recursos públicos se destinen en primer lugar a quienes han contribuido y forman parte de nuestra sociedad".

"Lo que no puede ser --ha continuado-- es que haya familias en Córdoba que no pueden pagar la luz o dar de comer a sus hijos, mientras el dinero público no se dirige a resolver estos problemas reales", ha concluido Badanelli, reclamando "un cambio en las prioridades políticas para que el dinero vaya a lo verdaderamente importante: las familias cordobesas".