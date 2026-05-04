Moreno se quedaría al borde de la mayoría absoluta el 17M con PSOE-A a la baja y subida de Vox, según un sondeo de Joly

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección a la Junta, Juanma Moreno (2d), interviene en el inicio de campaña para las elecciones de 17M. A 30 de abril de 2026 en Sevilla, Andalucía (España) - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El PP liderado por Juanma Moreno se quedaría muy cerca de reeditar su actual mayoría absoluta en el Parlamento andaluz en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo con el 40,9% de los votos y entre 52 y 54 escaños --la mayoría absoluta son 55 diputados--, mientras que el PSOE-A caería a su peor resultado histórico con el 21,6% de los sufragios y entre 26 y 28 diputados, según un sondeo de intención de voto de Commentia que publican este lunes 4 de mayo los diarios del grupo Joly.

A menos de dos semanas de la cita con las urnas en Andalucía, la encuesta realizada entre el 14 y el 26 de abril a partir de 2.408 entrevistas augura crecimiento para el resto de fuerzas que actualmente cuentan con representación en el Parlamento andaluz: Vox lograría un 17,5% de apoyo y entre 17 y 19 escaños; Por Andalucía alcanzaría el 9,1% de los votos y entre cuatro y seis parlamentarios; y Adelante Andalucía obtendría el 7,1% de los sufragios y entre tres y cinco diputados.

En concreto, el sondeo asigna al PP de Juanma Moreno el 40,9% de los votos --2,2 puntos menos que hace cuatro años-- y entre 52 y 54 escaños, lo que no le permitiría mantener la mayoría absoluta en el Parlamento (55 escaños) con entre cuatro y seis diputados menos que en la actualidad.

El PSOE-A de María Jesús Montero se quedaría con un 21,6% de apoyo en las urnas --1,5 puntos menos que en junio de 2022-- y entre 27-29 escaños frente a los 30 con que cuenta actualmente en la Cámara autonómica, mientras que Vox alcanzaría entre 17 y 19 escaños frente a los 14 actuales gracias al 17,5% de los votos --cuatro puntos más que hace cuatro años--.

A la izquierda del PSOE, Por Andalucía liderada por Antonio Maíllo y con la inclusión in extremis de Podemos lograría el 9,1% de los votos --1,4 más que hace cuatro años-- y entre cuatro y seis parlamentarios --ahora tiene cinco--, mientras que Adelante Andalucía pasaría de sus dos escaños actuales a entre tres y cinco con un 7,1% de apoyo bajo el liderazgo de José Ignacio García, 2,5 puntos más que en junio de 2022.

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García (5,8), el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno (5,7), y el candidato de Vox, Manuel Gavira (5,4), son los únicos líderes políticos que aprueban, seguido por los candidatos de Por Andalucía, Antonio Maíllo (4,9), y la candidata y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (3,6).

