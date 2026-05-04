Montero acude al debate a cinco de RTVE con "ilusión" de "llegar a los ciudadanos" para que voten "empoderados" el 17M

La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiente a los medios durante un encuentro sobre igualdad en Sevila. A 02 de mayo de 2026, en Mairena del Aljarafe, Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado que acude al debate 'a cinco' que organiza este lunes, 4 de mayo, Radio Televisión Española (RTVE) de cara a las elecciones autonómicas del día 17 con "ilusión" de poder "llegar" a los ciudadanos abordando cuestiones que les puedan generar más "impacto", con el fin de que puedan ir "empoderados" a votar en estos comicios.

Son declaraciones que la candidata socialista realizó este pasado sábado en una atención a medios en Mairena del Aljarafe (Sevilla), a preguntas de los periodistas de cara a este debate que este lunes organiza RTVE con los candidatos a la Junta de las cinco formaciones que han tenido representación parlamentaria en la última legislatura; es decir, Juanma Moreno (PP-A), María Jesús Montero (PSOE-A); Manuel Gavira (Vox); Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

María Jesús Montero ha apuntado que el tiempo de este debate a cinco está "muy limitado", por lo que "hay que elegir bien cuáles son las cuestiones" que desde su candidatura entienden que "tienen más impacto en los ciudadanos a la hora de que tengan conciencia crítica y vayan empoderados a votar".

"Y esto es lo que trabajaremos y prepararemos" de cara a este debate "con esa ilusión de poder llegar a los ciudadanos", ha añadido la dirigente socialista, quien, en todo caso, ha lamentado que no vaya a haber un 'cara a cara' entre ella y el candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, en esta campaña electoral.

Montero ha subrayado que los equipos de ambos candidatos mantuvieron "reuniones" para intentar "negociar" ese "cara a cara", pero "no ha sido posible", por "una excusa por parte del Partido Popular realmente lamentable, escudándose en los grupos pequeños", según ha apostillado la candidata socialista, quien achaca más bien esa negativa a un 'cara a cara' a un "miedo a poder debatir y a intentar que seamos capaces de poner blanco sobre negro lo que cada uno opina".

En esa línea, la líder del PSOE-A ha considerado que Juanma Moreno "no quiere debatir" con ella porque la "estrategia" del PP "en estas elecciones no es contar el modelo de sociedad que cada uno perseguimos, no es contrastar cuál es la política sanitaria que propone" cada cual, o "cómo creemos que hay que atajar los problemas de la vivienda", sino que "lo que quieren simple y llanamente" los 'populares' "es la deshumanización del rival político".

"Yo todos los días me encuentro críticas a mi persona", ha lamentado en esa línea María Jesús Montero, que ha subrayado que ella, en cambio, puede "criticar las políticas" que hace cada cual, pero "nunca" ha criticado "a las personas que las desarrollan".