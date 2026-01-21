Bajan de 37 a 31 los heridos en el siniestro de Adamuz (Córdoba) que continúan hospitalizados

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz (dcha.), en el Puesto de Mando Avanzado de Adamuz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Seis nuevas altas se han producido en las últimas horas entre los heridos en el siniestro ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) por lo que la cifra asciende ya a 92, mientras que en los distintos hospitales andaluces ha bajado de 37 a 31 las personas ingresadas, que son 28 adultos y tres niños, según los datos aportados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) el parte de hospitalizados y altas en relación al mencionado accidente.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, este miércoles ha bajado a seis el número de pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de los que tres se encuentran en el Hospital Reina Sofía de Córdoba (uno de ellos es un menor que permanece estable), uno en el Hospital de Cruz Roja y dos en el Hospital San Juan de Dios, en ambos casos también en la capital cordobesa.

En planta hay ingresados 25 heridos, de los que nueve están en el Reina Sofía (entre ellos dos menores), tres en Cruz Roja, dos en el Hospital Quirónsalud Córdoba, seis en el San Juan de Dios, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, que han sido derivados en las últimas horas desde el Hospital Reina Sofía y el Quirónsalud, y dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva. La cifra total de atenciones se mantiene en 123, con 118 adultos y cinco menores.

El operativo de emergencia desplegado en Adamuz (Córdoba) sigue su curso, según lo planificado en los tres escenarios de la emergencia: la zona cero, el Instituto de Medicina Legal (IML) y el centro de información a familiares, instalado en el Centro Cívico Poniente Sur de la capital cordobesa.

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

La información, atención y cuidado de las necesidades de las familias está siendo desde los primeros momentos de la emergencia una de las prioridades fundamentales del operativo. En este sentido se está trabajando en la atención psicológica y social a familiares de los afectados por parte del personal de Cruz Roja, del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped), junto con efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES 061) y equipos del SAS.

La atención psicológica va a mantenerse incluso después de la finalización de la emergencia gracias al acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para que las Unidades de Salud Mental puedan seguir asistiendo a familiares y víctimas. Además, acaban de incorporarse unidades de salud de emergencia para la prevención del trauma vicario (USME-PTV), y también para atender las posibles secuelas entre los intervinientes.

El Ayuntamiento de Córdoba, por su parte, en colaboración con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la capital, se está encargando de la atención logística y la gestión de cualquier otra necesidad de los afectados.

El centro de atención a familiares está custodiado por agentes de Policía Local y Policía Nacional. La coordinación y gestión de la información interna para su funcionamiento corre a cargo de la Agencia de Emergencias de Andalucía a través del Servicio de Protección Civil de la Junta y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

Las comunicaciones a las familias de identificación de las víctimas se está realizando de forma individualizada por la Guardia Civil, que en todo momento están acompañados por psicólogos y sanitarios, mientras que el Instituto de Medicina Legal (IML), dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha realizado ya 42 autopsias.

ZONA CERO

En la zona cero, los trabajos se han centrado en inspeccionar y trocear los restos del segundo vagón del Alvia, donde ha sido localizado el cuerpo de la última víctima y que ha elevado a 43 los fallecidos en el siniestro ferroviario.

Paralelamente, han continuado las labores de troceamiento en los vagones del Alvia, y se ha procedido a la separación por corte entre los vagones seis y siete del Iryo, y la retirada de este último. A las 18,00 horas han comenzado las labores de trocamiento del vagón tres del Alvia, tras haber concluido las de los vagones uno y dos.

MÁS DE 400 EFECTIVOS

La Junta de Andalucía mantiene activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía que se elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, a las 21,50 horas del domingo 18 de enero.

Minutos antes de las 19,50 horas de ese día se empezaron a recibir las primeras llamadas de alerta en el teléfono 112, en las que se informaba del descarrilamiento y vuelco de un tren y de la posterior colisión con otro convoy con personas heridas y atrapadas. Desde la EMA 112 se puso en marcha toda la respuesta en emergencias.

Un total de 410 efectivos componen el operativo de este miércoles. Entre ellos, se cuentan los organismos que integran la Agencia de Emergencias de Andalucía, es decir, EMA-Protección Civil de Andalucía, 112 e Infoca, el Centro de Emergencias Sanitarias (CES-061) y el SAS, así como la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la comunidad autónoma y forenses del Instituto de Medicina Legal.

Destaca igualmente la participación de bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación cordobesa y del Ayuntamiento de Córdoba, además de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita y la Policía Nacional, así como efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Completan el dispositivo efectivos de Cruz Roja, profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped), agentes de Policía Local de Córdoba, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Córdoba, servicios municipales del Ayuntamiento de Córdoba, Adif y Tragsa.