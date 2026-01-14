El Banco de España señala que las previsiones apuntan a un crecimiento económico en Andalucía del 3,1% en 2025

Directivos del Banco de España junto representantes del equipo de decanal de la Facultad. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Invitada por la Universidad de Córdoba (UCO), una delegación del Banco de España encabezada por el director general de Economía, David López Salido, ha presentado este miércoles las proyecciones macroeconómicas de la economía española para 2025-2027, donde ha señalado que el crecimiento económico en Andalucía "se aceleró en 2024 hasta el 3,7% y las previsiones apuntan a un crecimiento del 3,1% en 2025".

Según ha informado el Banco de España en una nota, durante el encuentro ha compartido con profesores y estudiantes la visión del Banco de España sobre los principales factores que condicionarán la evolución económica en el país a lo largo de los próximos trimestres. Además, también se ha presentado la información del 'BELab', el Laboratorio de Datos de la institución que permite a los investigadores acceder a distintas bases de datos granulares.

Durante la estancia en Córdoba también se han mantenido distintos contactos con miembros destacados del tejido económico provincial. Así, a primera hora, se ha celebrado un desayuno de trabajo con algunos de los principales empresarios de la provincia. En este acto, organizado en colaboración con la Cámara de Comercio de España y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba, y que ha tenido lugar en la propia sede de esta última en Córdoba, la delegación del Banco de España ha intercambiado opiniones con empresarios locales acerca de la coyuntura económica actual.

En particular, se han compartido con los asistentes los resultados de la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE) referidos a las empresas andaluzas. Con esta encuesta, el Banco de España pulsa trimestralmente la opinión de más de 6.000 empresas españolas sobre el desarrollo de la actividad económica en el corto plazo. La jornada de trabajo se ha completado con un almuerzo institucional en el que estuvieron presentes representantes del gobierno regional y del mundo sindical, empresarial y universitario de la provincia y la comunidad autónoma.

Por otro lado y según ha detallado la UCO en otra nota, en el encuentro en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, tras una bienvenida institucional a cargo del decano del centro, José J. Albert, y de la vicedecana de Relaciones Institucionales, Movilidad, Transferencia e Innovación, Mercedes Luque, López Salido ha realizado un repaso por los principales índices macroeconómicos que estudia la entidad bancaria.

En este contexto, López Salido ha comenzado hablando del entorno global, apuntando que "el aumento arancelario de Estados Unidos ha sido menor para la UE que para el resto de sus competidores". Además, ha indicado que "el precio del petróleo se ha reducido un 6% desde septiembre y los futuros se sitúan algo por debajo de los observados hace tres meses".

RESILIENCIA

Tal y como ha explicado, "durante 2025 la bolsa española ha mostrado mejor comportamiento diferencial, impulsada por la banca. La bolsa española ha aumentado más de un 40% en 2025. Además, el diferencial soberano de España se sitúa por debajo de 50 puntos, inferior a Francia e Italia", ha comentado. En sus palabras, "la actividad económica global muestra resiliencia, mientras continúa la moderación de la inflación global, con fuerte divergencia entre áreas".

Poniendo el foco en el área del euro, el director general de Economía del Banco de España ha aseverado que "nuestro país continuaría situándose entre los países de mayor crecimiento", aunque también ha apuntado que existe "una revisión al alza de la inflación en el 2026, en el entorno del 2%. Según datos del tercer trimestre de 2025, el crecimiento del PIB se mantuvo robusto (0,6% intertrimestral), en el rango de las previsiones". Además, el consumo de los hogares "mostró un fuerte dinamismo, destacando el consumo de bienes duraderos".

Asimismo, ha comentado que la inversión productiva "se aceleró en el tercer trimestre, impulsada por maquinaria e intangibles, pero se ha registrado un mal comportamiento de las exportaciones de bienes frente al dinamismo de las importaciones". Respecto a los datos del cuarto trimestre, López Salido ha explicado que "los modelos de corto plazo apuntan a un crecimiento intertrimestral del PIB del 0,6%-0,7%".

En resumen, "las previsiones de diciembre de 2025 (y cambios con respecto a septiembre) apuntan a un mayor crecimiento del PIB, apoyado en la demanda interna; la inversión crece más que el PIB en el horizonte; hay una mayor inflación en 2025 y 2026 por el dinamismo de consumo y salarios, pero menor en 2027 por traslado de ETS2 a 2028; se produciría una mejoría del saldo público por el dinamismo de la economía en 2026; y habría un deterioro en 2027 por el aumento de los salarios públicos".

En cuanto al tema de la inflación, López Salido ha indicado que los datos indican que "la inflación general ha subido por encima del 3%, 1,1 puntos más que en el área del euro, mientras que la inflación subyacente repunta hasta el 3% en noviembre". Por su parte, los precios de los alimentos "subieron al 3,1%, mientras que la energía se moderó hasta el 4,6%. Respecto al paro, la tasa de paro continúa cayendo como resultado del mayor empleo, en un contexto de dinamismo de población y actividad. Por otro lado, "la previsión de déficit se reducirá hasta el 2,1% en 2026 y aumentará en 2027 por el acuerdo salarial", ha comentado.

ANDALUCÍA

Centrándose en Andalucía, el responsable del Banco de España ha explicado que el crecimiento económico en la comunidad autónoma "se aceleró en 2024 hasta el 3,7% y las previsiones apuntan a un crecimiento del 3,1% en 2025". Así, el empleo creció en línea con el promedio nacional en 2025. El sector público y el comercio, ha indicado, "lideran la creación de empleo, aunque cabe señalar el fuerte impulso del sector de la construcción en los últimos meses".

Además, López Salido ha aseverado que "la tasa de paro prosigue su reducción, pero se situó en el 15,3% en el tercer trimestre del 2025. En Andalucía, la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE) muestra un avance de la facturación empresarial algo inferior al promedio nacional en el cuatro trimestre del 2025". Aunque el empleo en Andalucía mostraría un dinamismo algo superior, el responsable del Banco de España considera que "los principales obstáculos para la actividad son la disponibilidad de mano de obra, el precio de la energía y la incertidumbre política".

López Salido ha explicado que, en Andalucía, las cooperativas de crédito tienden a tener una mayor presencia en áreas con menor densidad de población, Su cuota en el mercado de préstamos en Andalucía (14,7%) supera la media nacional (9,6%), destacando su cuota en Almería (35,8%), Jaén (23,3%) y Granada (22,5%), mientras que en Córdoba alcanzan una cuota del 12,4%.

Para concluir, ha terminado su intervención con una exposición al alumnado sobre las oportunidades de empleo en el Banco de España. Posteriormente, Ana Esteban, responsable del Laboratorio de Datos del Banco de España (BELab), ha explicado qué ofrece el BELab a la comunidad investigadora, y ha hecho un repaso al conjunto de datos disponibles por sectores: empresas, sector financiero, sector público, sector exterior, hogares, mercados financieros, sistemas de pagos, datos internacionales.