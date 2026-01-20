Bartolomé Cruz (Baeza Merece Más) sustituye en funciones al alcalde de Baeza (Jaén) tras su accidente

Archivo - Pedro Cabrera (dcha) y Bartolomé Cruz (izq) en una imagen de archivo - PP BAEZA - Archivo

BAEZA (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

El concejal de Urbanismo, Vivienda, Obras, Deportes y Anejos de Baeza (Jaén), Bartolomé Cruz (Baeza Merece Más), está ya sustituyendo en funciones al alcalde, Pedro Cabrera (PP), que permanece ingresado en la UCI recuperándose del accidente de ascensor que sufrió el pasado 13 de enero.

Cruz ya ha firmado como alcalde delegado y así está previsto que continúe hasta que se solventen los problemas de salud que arrastra Cabrera como consecuencia de las múltiples lesiones que padece el regidor tras sufrir un accidente en su casa cuando el ascensor en el que iba se descolgó y cayó desde una altura de dos plantas.

Queda todavía pendiente una reunión entre Baeza Merece Más y Partido Popular que estaba prevista para este lunes, pero que fue suspendida en la agenda tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Por lo pronto, Cruz ya ha firmado su primer edicto sobre exposición pública y notificación colectiva del padrón fiscal y anuncio de cobranza.

Las elecciones municipales de 2023 dieron ocho concejales al PP, dos a Baeza Merece Más y siete al PSOE. Tras los comicios, Baeza Merece Más y PP suscribieron un acuerdo con el que vienen gobernando en el Ayuntamiento.