El Batallón de Zapadores X de la Brigada de Córdoba apoya en la lucha contra el fuego en la provincia de León

El Batallón de Zapadores X de la Brigada 'Guzmán el Bueno' de Córdoba apoya en la lucha contra el fuego en la provincia de León. - BRI

CÓRDOBA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un pelotón del Batallón de Zapadores X de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X de la Base de Cerro Muriano en Córdoba se encuentra desde el día 16 de agosto en la provincia de León para unirse a las tareas de extinción de incendios en apoyo a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Tras recibir la orden de activación, el equipo compuesto por un suboficial y seis zapadores de la Brigada se puso en marcha en menos de tres horas en pleno puente de agosto, según ha informado la Brigada en una nota.

Los medios aportados por la BRI X han consistido en una empujadora D5, vehículo de cadenas pesado diseñado para tareas de despeje, apertura de cortafuegos y apoyo a la movilidad, además de varios vehículos de apoyo a las tareas logísticas que se precisen, y que en menos de 24 horas ya se encontraban a disposición del Batallón de Intervención en Emergencias V como parte de la operación de refuerzo a los dispositivos de extinción de incendios desplegados en Castilla y León.

Desde entonces y hasta la presente, los militares de la Brigada X se encuentran participando en apoyo a las labores de prevención y extinción de incendios forestales. Entre las tareas realizadas, se llevan a cabo limpieza y acondicionamiento de cortafuegos directos para protección localidades, se están habilitando zonas seguras en caminos forestales, se sanean cortafuegos ya existentes y se están adecuando vías de acceso para motobombas y equipos de extinción. Además, se están abriendo nuevos pasos para llegar a las zonas de ataque.

Todas las operaciones se desarrollan bajo mando de la UME y en estrecha coordinación con el centro director de extinción de las zonas afectadas. El equipo ha intervenido en las localidades de Barneido de la Reina, Espejos de la Reina, Boca de Huérgano, Riaño y Valverde de la Sierra y en el puerto de Pandetrave, todo comprendido en un entorno de alto valor ecológico y paisajístico, dentro o en las proximidades del Parque Nacional de los Picos de Europa, en la provincia de León.

El pasado jueves se procedió al relevo del personal de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, que ha permanecido desplegado durante seis días de manera consecutiva.

Con la incorporación del nuevo equipo de zapadores, se da continuidad al trabajo realizado por sus compañeros en la operación de lucha contra los incendios forestales que a día de hoy siguen activos, reafirmando el compromiso con la sociedad española y la protección al entorno natural de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X y del Ejército de Tierra como ya ha quedado demostrado en anteriores situaciones de emergencia, como las inundaciones por la DANA en Valencia, la operación Balmis durante la pandemia provocada por la Covid y el despliegue llevado a cabo para mitigar las consecuencias de la tormenta Filomena, como casos más recientes.

Una vez más, la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, en este caso el Batallón de Zapadores X, pone al servicio de los españoles su preparación, su espíritu de servicio y su permanente disponibilidad signo de identidad de las unidades, destacan desde la BRI.