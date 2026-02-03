Baza (Granada) suspende este miércoles todas las actividades municipales, incluido el mercado semanal

Ayuntamiento de Baza - AYUNTAMIENTO

BAZA (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Baza, en el norte de la provincia de Granada, ha activado su plan de emergencia municipal ante los riesgos meteorológicos previstos para este miércoles y ha suspendido todas las actividades municipales, incluido el mercado semanal, y cerrado sus instalaciones públicas.

El norte de la provincia de Granada tiene en vigor este martes desde el mediodía y hasta la medianoche un aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología por nevadas. Con el mismo nivel de alerta pero por lluvias persistentes y vientos seguirá este miércoles.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Baza en una nota de prensa, las previsiones meteorológicas que se están manejando para este miércoles "son tremendamente adversas, especialmente en lo que respecta a la presencia de altas precipitaciones, posibles inundaciones, y fuertes vientos durante toda la jornada".

Ante dichas predicciones y tras las recomendaciones de los distintos organismos de seguridad y emergencia, el Ayuntamiento de Baza ha activado su plan de emergencia en la tarde de este martes. Todas las áreas municipales se encuentran en alerta para "atender cualquier circunstancia extraordinaria que pudiera producirse".

En base a esta situación de alerta, el Ayuntamiento de Baza ha decidido anular todas las actividades públicas que estaban previstas para este miércoles, tanto en el exterior como en el interior de las dependencias municipales.

"Señalamos especialmente la suspensión de la concentración convocada con motivo del Día Internacional contra el Cáncer en la Plaza Mayor y el acto institucional del décimo aniversario de la residencia de mayores Braulia Ramos en el salón Ideal", han precisado desde el Consistorio bastetano.

Igualmente quedan anuladas las reuniones previstas con distintas entidades sociales o asociaciones y la celebración del tradicional mercado semanal de los miércoles. De todo ello se ha dado cumplida información a los más directos interesados.

De cara a los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio, el Ayuntamiento, en coordinación con la empresa que lo gestiona, han determinado suspender la actividad en los casos determinados como grados 1 y 2, de modo que sólo se atenderá a los usuarios de grado 3, una circunstancia que ya ha sido trasladada a usuarios y familiares.

El Ayuntamiento de Baza ha decidido también mantener cerradas durante toda la jornada todas las instalaciones municipales, tanto las que están al aire libre como las cubiertas. De tal modo, permanecerán cerradas y sin actividad las instalaciones deportivas, culturales y juveniles "e incluso el resto de dependencias administrativas repartidas por distintos puntos de la ciudad".

El servicio de los trabajadores públicos se mantendrá en el interior de las dependencias municipales, mientras que los trabajadores que desarrollan su función en la calle deberán permanecer localizados y preparados en sus centros asignados.

EXTREMAR LA PRECAUCIÓN

Para evitar problemas diversos, accidentes y similares, el Ayuntamiento de Baza recomienda a los ciudadanos que extremen la precaución durante toda la jornada. Se aconseja "evitar desplazamientos innecesarios y retirar objetos de balcones, terrazas y azoteas, protegiendo al máximo todos aquellos que no se puedan apartar y que puedan caer en la vía pública".

En lo posible, se trata de que no caminen ni circulen cerca de muros, viviendas en mal estado, zonas de grandes arboledas, cornisas peligrosas o andamios. Incluso se recomienda no aparcar los vehículos junto a elementos que puedan caerse a causa del viento o la lluvia, y no atravesar zonas inundadas, cauces de ríos, ramblas o subterráneos.

"El objetivo principal de cara a la población es evitar en lo posible los desplazamientos, ni en coche" y "ni siquiera andando para evitar riesgos inútiles", ha explicado el alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos, quien ha agregado que, "en caso de necesidad, el Ayuntamiento se pondrá en contacto con la población a través de las redes sociales municipales" y ha detallado que en caso de urgencia se ha de llamar al 112.