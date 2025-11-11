El bebé de la pareja de Córdoba acusada de maltratarlo está ya con una familia de acogida

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El menor de menos de dos años de edad que supuestamente fue maltratado por su madre y el compañero sentimental de ésta, los cuales fueron detenidos por ello el pasado octubre en Córdoba, se encuentra ya al cuidado de "una familia de acogida", lo cual ha ocurrido tras recibir el bebé el alta hospitalaria.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Junta de Andalucía, que ha procedido a la entrega del bebé a una familia de acogida después de que el Área de Protección al Menor de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía iniciase una investigación por el "posible maltrato físico grave con un riesgo social" del bebé, que culminó con "la ejecución forzosa de desamparo provisional del menor", y con la detención de la madre y de su pareja sentimental, ambos de 23 años.

En concreto, la Policía detuvo a la madre del bebé y a su pareja sentimental acusados de lesiones al hijo de ella, tras ingresar éste por urgencia en un hospital cordobés sedado, con cortes visibles y sangrado en la parte baja de la espalda.

Fue el pasado 7 de octubre cuando se inició por parte de la Unidad de Policía Adscrita una investigación relacionada con el menor, después de que durante la exploración los servicios médicos percibieron que el bebé se encontraba "excesivamente tranquilo y colaborador", por lo que le realizaron una analítica y test de tóxicos en orina, arrojando un resultado positivo en benzodiazepinas, un grupo de medicamentos que tienen efecto sedante, ansiolítico --reductor de ansiedad--, relajante muscular y anticonvulsivante.

Dada la gravedad de los indicios detectados, por parte de los servicios sanitarios se remitió parte al Juzgado, contactaron con el forense de guardia y emitieron hoja de Maltrato Infantil Grave (Simia), informándose al Servicio de Protección de Menores de Córdoba, dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Fue el propio servicio el que contactó con el Área de Protección al Menor de la Unidad Adscrita, iniciando ésta una investigación por un posible maltrato físico grave con un riesgo social, que culminó con la ejecución forzosa de desamparo provisional del menor, y la detención de la madre y de su pareja sentimental, ambos de 23 años.

Además, la mujer, durante su declaración en sede policial manifestó ser víctima de malos tratos por parte de su compañero sentimental, lo que implicó una nueva detención del hombre, por presunta violencia de género. De este modo, se ha tramitado por este hecho el correspondiente atestado por la UFAM de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Córdoba.