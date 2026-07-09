Las Becas Alraso 2026 reunirán en El Valle (Granada) a jóvenes creadores en una nueva apuesta por el arte contemporáneo

Presentación de las Becas ALRASO 2026. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Cultura y Educación de Granada, Pilar Caracuel, ha presentado una nueva edición de las Becas Alraso, que reunirán en El Valle a jóvenes creadores en una nueva apuesta por el arte contemporáneo y el territorio.

La residencia artística celebrará su vigésima sexta edición del 1 al 31 de julio en este municipio del Valle de Lecrín. Se trata de una iniciativa organizada por la Diputación de Granada, la Universidad de Granada, a través de la Facultad de Bellas Artes, y el Ayuntamiento de El Valle.

Caracuel ha señalado que "Alraso es un ejemplo de cómo la cultura puede convertirse en una herramienta para dinamizar nuestros municipios, generar oportunidades para el talento joven y acercar la creación contemporánea a la ciudadanía".

Además, ha destacado que "estas becas representan un modelo de colaboración institucional que, durante más de dos décadas, ha permitido que artistas de muy diferentes disciplinas encuentren en Granada un lugar donde investigar, compartir conocimientos y crecer profesionalmente".

Por su parte, el director del proyecto, Víctor Borrego, ha detallado que "este año, nos centramos en aquello que decimos que tenemos en la punta de la lengua y que, a veces, nos cuesta decir", destacando "el papel de convivencia que tiene esta iniciativa, por la que han pasado artistas que hoy están en lo más alto o que se conocieron en esta aventura y han creado una familia".

ALRASO

Alraso alcanza este año su vigésima sexta edición como una propuesta docente y cultural nacida hace veintiséis años en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada.

Desde entonces, varias generaciones de estudiantes han pasado por esta residencia artística, muchos de los cuales figuran hoy entre las referencias más destacadas del arte emergente andaluz.

Las obras donadas por quienes han participado en el programa constituyen, además, el germen de los fondos del futuro Museo de Arte Contemporáneo que tendrá su sede en Restábal.

La convocatoria está dirigida a estudiantes matriculados en facultades, escuelas universitarias o centros de enseñanza superior, tanto de la Universidad de Granada como de otras universidades, así como a personas que desarrollen su actividad en ámbitos creativos y de investigación relacionados con las artes visuales, la arquitectura, la literatura, la música, la danza, la fotografía, el diseño, el pensamiento crítico o cualquier otra práctica vinculada a la creación contemporánea.

Las diez personas seleccionadas dispondrán durante todo el mes de alojamiento, manutención y un espacio de trabajo en formato estudio-taller para desarrollar sus proyectos.

Además, participarán en un programa de actividades impartido por artistas, investigadoras, investigadores y profesionales del ámbito cultural, complementado con un Programa en Abierto y visitas a los espacios de trabajo de las y los artistas residentes.

Buena parte de estas actividades estarán abiertas a la ciudadanía, favoreciendo el intercambio entre los participantes y la población local.

PROGRAMACIÓN

La programación oficial volverá a reunir a destacadas figuras del panorama artístico contemporáneo. Entre el 4 y el 6 de julio ha participado Julia Alfaro, cuya investigación gira en torno al barro, la cerámica y las relaciones entre materia, memoria y territorio.

Del 17 al 19 de julio será el turno de Lorea Alfaro y Jon Otamendi, que compartirán con las personas residentes sus procesos de trabajo e investigación artística.

Finalmente, entre el 27 y el 30 de julio, June Crespo, una de las escultoras españolas con mayor proyección internacional, desarrollará un encuentro centrado en los procesos materiales y la práctica escultórica contemporánea.

Junto al programa formativo, Alraso volverá a abrir sus puertas a vecinos y visitantes mediante un Programa en Abierto que incluirá encuentros con el artista y músico Fran Villalobos, sesiones de cine de verano con la proyección de El Cisne, un taller literario impartido por Juan Viedma, actividades dirigidas a niñas y niños y otras propuestas que irán surgiendo durante la convivencia artística.

El objetivo es seguir fortaleciendo los vínculos entre los residentes, la comunidad local y todas aquellas personas interesadas en acercarse a los procesos de creación contemporánea.

Como cierre de la residencia, el 30 de julio tendrá lugar un recorrido guiado por los estudios, instalaciones, intervenciones y exposiciones desarrolladas por las personas becadas durante su estancia en El Valle.

Esta jornada, abierta al público, permitirá conocer los proyectos realizados a lo largo del mes y pondrá el broche final a una nueva edición de un programa que, tras veintiséis años de trayectoria, continúa situando a Granada como un referente en la promoción del arte contemporáneo desde el territorio y la colaboración institucional.