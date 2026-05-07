Belarra considera "insostenible" la situación en primer ciclo de Educación Infantil y urge a mejorar sus condiciones

Detalle de la camiseta de una trabajadora del primer ciclo de Educación Infantil en la concentración para exigir la mejora de sus condiciones. - ÁNGEL DÍAZ/EUROPA PRESS

JAÉN 7 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha considerado "insostenible" la situación en el primer ciclo de Educación Infantil y ha reclamado a la mejora de sus condiciones para acabar con lo que ha calificado de "maltrato institucional".

Así lo ha indicado este jueves en Jaén, donde ha asistido a la concentración convocada por la plataforma andaluza de trabajadoras del citado ciclo de cero a tres años ante la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Belarra ha explicado que ha querido acompañar "esta movilización histórica, esta primera huelga estatal de educadoras y educadores infantiles", que "han dicho basta" a realidades como que uno tenga "20 niños de dos y tres años" o "14 niños de uno o dos años".

"Significa que, cuando uno se está haciendo caca y le tienes que cambiar un pañal, tienes que atender a otro que se ha dado un golpe y te vas a casa pensando que hay muchos niños y niñas a los que no has ni siquiera podido mirar en todo el día. Eso es insostenible, es maltrato institucional a las profesionales y también a nuestra infancia", ha afirmado.

Ha destacado, además, que esta situación se da "en un momento que es enormemente delicado" para el desarrollo cognitivo y emocional de los pequeños. Además, ha subrayado que se trata de "una etapa fuertemente educativa" y, como las propias profesionales dicen, "no son guarderías, no se guarda a los niños, se educa a los niños y se les cuida como las personas que son".

Por ello, Belarra ha querido transmitir "el apoyo de Podemos" a esta lucha "muy valiente" que va más allá de los educadores e concierne a "toda la sociedad". De ahí que haya pedido al Gobierno de España y, en este caso, a la Junta de Andalucía, a "escuchar de una vez" sus demandas.

"El Gobierno tiene que actuar ya, necesitamos ese real decreto que baje de verdad las ratios, que haga obligatoria la pareja educativa", ha dicho, no sin preguntarse qué pasa con la clase si un menor se hace daño y la educadora tiene que salir porque tiene que atenderle.

De ahí que haya hecho hincapié en la necesidad de "ser un equipo" a través de esa "pareja educativa dentro del aula que les permita también atender mejor a los niños pedagógicamente hablando". "Es puro sentido común", ha apostillado.

También se ha detenido en las condiciones económicas de estos profesionales y ha apuntado que "tiene mucho que ver con que sea un sector fuertemente feminizado el hecho de que cobren salarios de miseria". "Tener a esas personas cobrando el salario mínimo interprofesional con la enorme responsabilidad que tienen es absolutamente indecente", ha asegurado Belarra.

Finalmente, ha afeado al Gobierno de Juanma Moreno sus políticas en esta materia, donde "lo que han estado haciendo ha sido proteger la educación privada concertada, protegiendo el bolsillo de sus amigos" y "el negocio". "Basta ya, que se vayan de una vez y podamos construir la red pública de Educación Infantil", ha declarado.

HUMO

Belarra ha comparecido junto a Loli Montávez, cabeza de lista de Por Andalucía en Jaén en las elecciones del 17 de mayo, la única de las ocho provincias andaluzas lideradas por Podemos dentro de la coalición de izquierdas.

Montávez declarado que "anunciar la Educación Infantil gratuita a partir de un año está bien, pero no se puede hacer sin dotar de recursos a esos centros educativos, porque eso al final es vender humo". En este punto, ha valorado la causa "justa" de los profesionales, que exigen "unas condiciones laborales dignas", con bajada de ratio, salarios adecuados, más recursos y "reconocimiento al sector, porque no son niñeras, son educadoras".

"No es falta de financiación, es el modelo de gestión del PP y del señor Moneno Bonilla, que decidió destinar cinco millones de euros a la reforma de la Cartuja en vez de destinarlo a la creación de plazas públicas", ha manifestado.

Frente a ello, ha defendido la apuesta de Por Andalucía "por la Educación Infantil gratuita de cero a tres años", "en centros cien por cien públicos", creando "progresivamente plazas públicas allí donde haya déficit", y "mejorando las condiciones de las trabajadoras y trabajadores".