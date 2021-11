Bellido (PP) confía en que el Gobierno atienda a "todos los alcaldes" con la revisión del modelo de financiación

CÓRDOBA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), confía en que el Gobierno sea "sensible a lo que todos los alcaldes y concejales de España le reclaman, que es la revisión del modelo de financiación en la forma que se vea", tras la sentencia que anula las plusvalías, "si deciden que es recuperando el impuesto o hacer más transferencias de financiación", pero que "se compense a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos que va a haber y que lo hagan de forma urgente y rápida".

Así lo ha subrayado el también vicepresidente de Haciendas Locales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en declaraciones a los periodistas, junto al delegado de Presidencia y Seguridad, Miguel Ángel Torrico (PP), insistiendo en que "el problema es que ha saltado por los aires el modelo de financiación local".

A su juicio, "el debate no es tanto si reponer o no ese impuesto, porque en eso no están los ayuntamientos, sino que se le pide al Gobierno una solución, porque no se pueden seguir prestando los mismos servicios y las mismas competencias con déficit de financiación, que en el caso de Córdoba es del 5-6%".

Según ha expuesto, "hay ayuntamientos como el de Boadilla del Monte (Madrid), que es un 53% de sus ingresos corrientes, y así es imposible mantener un ayuntamiento", por lo que "todos los grupos políticos reclaman al Ejecutivo una solución inmediata y ágil, porque esto se ha dado en la peor fecha que se puede dar, que es la confección de los presupuestos", ha lamentado.

Al respecto, Bellido ha comentado que "si esto hubiera pasado en enero o febrero, hay más tiempo para reaccionar, pero que pase a final de octubre, cuando todos estamos elaborando los presupuestos, además del riesgo de los servicios públicos, en muchos casos impide la aprobación de los presupuestos, porque evidentemente nacen en desequilibrio de ingresos y gastos".