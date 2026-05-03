El PSOE de Málaga destaca el compromiso de María Jesús Montero de eliminar las listas de espera en atención primaria

El secretario de Política Institucional del PSOE de Andalucía y candidato por Málaga a las elecciones andaluzas, Dani Pérez, junto a otros militantes del PSOE en un reparto de propaganda electoral. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Institucional del PSOE de Andalucía y candidato por Málaga a las elecciones andaluzas, Dani Pérez, ha destacado este domingo, 3 de mayo, el compromiso de María Jesús Montero de eliminar las listas de espera en atención primaria si llega a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Antes de participar en un reparto informativo en el mercadillo de Cortijo de Torres, Pérez ha asegurado que la candidata socialista está haciendo una campaña "centrada en lo importante", en lo que "afecta directamente a la ciudadanía".

"Venimos a defender lo público, lo que es de todos y lo que se tiene que mantener entre todos", ha afirmado, criticando que Juanma Moreno "ha intentado durante estos ocho años que todo lo público sea privatizado poco a poco".

Frente a ello, ha defendido que el PSOE cuenta con "el plan Montero" para "proteger los servicios públicos, especialmente la sanidad". "La sanidad nos atiende a todos desde que nacemos hasta que morimos. Es un patrimonio de los andaluces y las andaluzas", ha señalado.

Pérez ha subrayado que defender lo público significa también "defender la dependencia y la educación pública, pilares de la sociedad que tenemos en estos momentos".

El candidato socialista ha recordado que María Jesús Montero se comprometió en Málaga, durante el acto de campaña junto a Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, a "poner fin" a las listas de espera en atención primaria, y señalando que "desde que el Partido Popular gobierna en Andalucía", la lista de espera en atención primaria se ha convertido en "una barrera, en una puerta cerrada para entrar al sistema sanitario público".

"Si el médico de cabecera no te ve, si tardas 15 días en que te vea un médico, esa dolencia puede agravarse y generar un problema serio de salud", ha advertido, insistiendo en que "la atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario".

En ese sentido, ha argumentado que "si el médico de cabecera no te deriva al especialista, no te deriva a una prueba diagnóstica o no inicia el procedimiento, al final esa dolencia puede convertirse en un grave problema de salud".

Por último, ha asegurado que en esta campaña "hay partido", apuntando a una "remontada" del PSOE para ganar las elecciones y convencido de que María Jesús Montero "va a ser la próxima presidenta de la Junta de Andalucía, la presidenta que necesita Andalucía".

"Esto va de modelo, o seguimos con el modelo del Partido Popular, que cada vez nos lleva a peor privatizando los servicios públicos, o avanzamos como sociedad defendiendo lo nuestro, la sanidad, la educación pública y la eliminación de las listas de espera en atención primaria", ha concluido.

