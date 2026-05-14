Loles López destaca el "compromiso de la Junta" con los mayores con una inversión de 6 millones en los CPA de Huelva

La candidata número uno del Partido Popular por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Loles López, en un encuentro con personas mayores en el Centro de Participación Activa (CPA) Juan Ramón Jiménez. - PP HUELVA

HUELVA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del Partido Popular por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Loles López, ha destacado este jueves el "compromiso del Gobierno de Juanma Moreno" con las personas mayores, subrayando las políticas impulsadas para "mejorar su calidad de vida, combatir la soledad no deseada y garantizar espacios cómodos, acogedores y llenos de vida para quienes lo han dado todo por nosotros" y ha apuntado a la inversión de "seis millones en la mejora de los 11 Centros de Participación Activa de la provincia".

López ha asegurado que el Ejecutivo andaluz "seguirá trabajando y reforzando recursos para que nuestros mayores tengan la atención, el cariño y el reconocimiento que merecen". Así lo ha manifestado la candidata popular durante un encuentro en la capital onubense con personas mayores en el Centro de Participación Activa (CPA) Juan Ramón Jiménez, donde ha estado acompañada por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha indicado la formación en una nota.

López ha señalado que "cada encuentro con nuestros mayores es un aprendizaje", destacando el "importante papel" que desempeñan los Centros de Participación Activa (CPA) "en el día a día de muchas personas mayores". "Los CPA son espacios llenos de vida, son la segunda casa de muchos mayores y, en algunos casos, incluso la primera, porque pasan aquí muchas horas. Por eso, nuestro deseo y nuestra obligación es tenerlos en las mejores condiciones, con toda la comodidad de un hogar", ha afirmado.

En este sentido, ha resaltado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha invertido durante esta legislatura "seis millones de euros en obras de mejora, equipamiento y talleres en los 11 Centros de Participación Activa que existen en la provincia de Huelva, dos de ellos ubicados en la capital". Una inversión que "alcanza los 23,7 millones de euros en el conjunto de Andalucía".

López ha incidido además en que estos centros "son una herramienta esencial para combatir la soledad no deseada, la nueva pandemia del siglo XXI", subrayando que "nuestros mayores tienen mucho por vivir, por disfrutar y mucho que aportar todavía a la sociedad".

Asimismo, ha resaltado que, para hacer frente a la soledad no deseada, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha la web www.juntate.es, una plataforma "intuitiva y fácil de usar" que recoge "todos los recursos disponibles en Andalucía" para detectar y combatir la soledad no deseada y que cuenta además con el teléfono gratuito 900 100 300, "atendido por profesionales que escuchan, asesoran y acompañan a las personas que lo necesitan".

La candidata popular también ha destacado el programa Mentor100, cuyo objetivo es "fomentar la actividad física y el envejecimiento activo" entre las personas mayores de 60 años. Además de promover hábitos saludables, este programa "ayuda a crear lazos sociales y combatir la soledad no deseada, y está teniendo una gran aceptación entre nuestros mayores", ha señalado, remarcando el compromiso del Gobierno andaluz de "seguir reforzándolo y potenciándolo".

Por último, López ha asegurado que "los mayores lo han dado todo por nosotros" y ha defendido que "tenemos el compromiso como sociedad de devolverles, al menos, una pequeña parte de todo lo que nos han dado".



