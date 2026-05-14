Montero rechaza equiparar "un caso" de 2011 con el fallo de cribados con "más de 2.700" afectadas: "Nada que ver"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en un mitin en Pulianas (Granada). (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha rechazado este jueves equiparar "un caso" de 2011, cuando era ella consejera de Salud en el Gobierno andaluz, con el fallo que se ha detectado en el funcionamiento del programa de cribado de cáncer de mama en la sanidad andaluza durante la etapa de gobierno de Juanma Moreno (PP-A) que ha afectado a "más de 2.700 mujeres".

"No tiene nada que ver", ha aseverado la candidata socialista en una entrevista en el informativo territorial de TVE Andalucía, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la sentencia, conocida este pasado miércoles, de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Primera Instancia de Sevilla que ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 178.000 euros a los familiares de una mujer fallecida de cáncer a los 54 años de edad por fallos en el protocolo de información de las pruebas de cribado tras ser tratada en el Hospital Virgen Macarena desde el año 2011.

Montero ha subrayado que esta sentencia aborda "un caso" puntual, y que, "por supuesto, dentro de los miles de actos sanitarios" que se realizan, ha podido haber "algún problema en el diagnóstico o en el tratamiento", y ha apostillado que eso "no solamente ocurre con el cáncer de mama", sino también "con el resto de patologías, a pesar de la excelencia" de los profesionales de la sanidad andaluza.

"Siempre puede haber algo que al final lleve a que una persona no tenga el resultado esperado", ha añadido la exconsejera y candidata socialista para remarcar a continuación que, en todo caso, se trata de algo que "no tiene nada que ver" con "haber tenido un cribado del cáncer de mama en el limbo", y que ha conllevado que "más de 2.700" mujeres que "tenían un problema", no pudieron continuar "con las pruebas" requeridas.

"No tiene nada que ver lo que hemos conocido hoy, que son sentencias judiciales de casos bastante más antiguos, pero que pueden ocurrir, claro que sí, para eso está la responsabilidad patrimonial del SAS" (Servicio Andaluz de Salud), con "las 3.701 muertes evitables que ha dicho un estudio científico que hemos tenido en el periodo de Moreno" como presidente de la Junta, ha zanjado Montero.

