Millán (Vox) critica que Mercosur "dará la puntilla final al campo andaluz" y asegura que Vox "le pondrá fin"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una reunión con COAG en Bollullos Par del Condado (Huelva). - VOX

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha criticado este jueves "las desastrosas consecuencias" del acuerdo de Mercosur, que "va a obligar a los agricultores y ganaderos andaluces a competir en desigualdad de condiciones con otros" y ha asegurado que su formación, si llega a gobernar las instituciones "pondrá fin a estos acuerdos".

Así lo ha señalado Millán tras mantener una reunión con COAG en Bollullos Par del Condado (Huelva), junto a los candidatos de Vox por Huelva al 17M María Eiberle, Raúl Molina, Ana Díaz y Fausto Andrés, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

En este sentido, ha criticado los "problemas de burocracia, fiscalidad, falta de relevo generacional, falta de seguridad jurídica y seguridad" que, a su juicio afrontan los agricultores y ganaderos de Huelva, una situación a la que, según ha advertido, se sumarán "las desastrosas consecuencias del acuerdo de Mercosur, que va a obligar a nuestros agricultores y ganaderos a competir en desigualdad de condiciones con otros países".

Tras el encuentro, en el que Vox ha escuchado las peticiones de agricultores y ganaderos onubenses, Millán ha advertido de que el acuerdo de Mercosur supone "competencia desleal" por parte de países que "no cumplen con las condiciones que aquí sí se les imponen a nuestros productores" y que, a su juicio, están "terminando de hundir al campo andaluz".

Frente a esta situación, la portavoz de Vox en el Congreso ha destacado que para su formación "el campo es un sector absolutamente estratégico, con un peso económico tremendo en Andalucía, en toda España y como principal exportadora a toda Europa".

"Si Vox llega a las instituciones con la fuerza necesaria en la Junta de Andalucía y en el Gobierno de España, vamos a hacer todo lo posible para que los agricultores y ganaderos dejen de ser españoles de segunda, porque son los que nos dan de comer a todos los españoles", ha manifestado.

Asimismo, Millán ha señalado que Vox trabajará por una Política Agraria Común "al servicio de nuestros agricultores, ganaderos y también pescadores". En este sentido, ha subrayado que su partido "pondrá fin a todos estos acuerdos que hunden en la miseria y que están terminando de dar la puntilla final al campo andaluz, como es el acuerdo de Mercosur".

La portavoz de Vox también ha criticado "los oídos sordos que hace el Ministerio de Agricultura frente a las peticiones de los productores", así como la actitud de la Junta de Andalucía, que, según ha afirmado, "se ha mostrado absolutamente colaboracionista en todas esas políticas verdes y seguidistas que lo único que han hecho ha sido hundir un poco más a un sector absolutamente estratégico para Huelva, Andalucía y España".

PRESA DE ALCOLEA

Millán también se ha referido al "bloqueo" de la presa de Alcolea por parte del bipartidismo. Al respecto, ha señalado que "los partidos políticos estamos para escuchar cuáles son las necesidades y para materializar todas aquellas peticiones que nos hacen los agricultores y ganaderos y, en este caso, toda la gente de Huelva".

"Eso es lo que nosotros vamos a hacer: Llevar las reivindicaciones de Huelva a la Junta de Andalucía", ha asegurado. En este sentido, la portavoz de Vox ha defendido que su formación terminará "de construir la presa de Alcolea para llevar el agua superficial a la Corona Norte" frente a lo que, según ha criticado, han venido haciendo PP y PSOE: "Pagarle a los agricultores para que dejen de producir durante los próximos 30 años".

Por último, Millán ha dejado claro que VOX no va a "someter a ningún chantaje a la gente del campo" y que llevará a la Junta de Andalucía sus peticiones, "que en este caso pasan por la construcción de la presa de Alcolea".